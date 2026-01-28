Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt đối tượng cộm cán Dũng "cày" ở Thanh Hóa

28-01-2026 - 11:35 AM | Xã hội

Gần 15 ngày sau khi gây ra vụ cố ý gây thương tích, Dương Tiến Dũng ("tức Dũng "cày" - một đối tượng cộm cán ở Thanh Hóa) đã bị công an bắt giữ

Ngày 28-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an phường Hàm Rồng vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ một đối tượng cộm cán gây ra vụ án gây thương tích rồi bỏ trốn.

Bắt đối tượng cộm cán Dũng "cày" ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Đối tượng cộm cán Dũng "cày" bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 4-1, Dương Tiến Dũng (tức Dũng "cày", SN 1989; ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sau khi gây án, Dũng đã trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Đến ngày 17-1, khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt thành công.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hàm Rồng điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

