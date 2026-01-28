Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 500 bị hại, ai từng là nạn nhân liên hệ ngay 0251.3685.134

28-01-2026 - 10:45 AM | Xã hội

Lợi dụng uy tín của các doanh nghiệp máy móc nông nghiệp, Nguyễn Hoàng Lam và Phan Văn Giỏi đã tạo dựng vỏ bọc pháp lý giả nhằm lừa đảo tiền đặt cọc của người dân qua mạng xã hội.

Ngày 28/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, giả doanh nghiệp. Theo đó, nhận thấy Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H. (tên Công ty được viết tắt, địa chỉ tại phường Dĩ An, TP.HCM) chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín.

Các đối tượng đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube mang tên “Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H.” (gần giống với tên công ty hợp pháp); sau đó lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường. Để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.

Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng. Sau đó, chúng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” (tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng mua trên mạng) do đối tượng chỉ định nhằm gây khó khăn cho việc truy vết theo dòng tiền, tránh bị phát hiện.

Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại. Nhận thấy hoạt động phạm tội của các đối tượng khá tinh vi, số tiền chiếm đoạt của bị hại tương đối lớn, có nhiều người dân bị chiếm đoạt số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Phòng PA05 đã tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá.

Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc của tỉnh Vĩnh Long tiến hành triệu tập, bắt giữ Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú tại xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú tại xã Lương Phú, Vĩnh Long).

Bước đầu xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Công an thu giữ nhiều điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội, tốt nhất không nên giao dịch mua bán khi có yêu cầu đặt cọc. Những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng với thủ đoạn nêu trên nhanh chóng liên hệ đến Phòng PA05 hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0251.3685.134 để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Minh Tuệ

