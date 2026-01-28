Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho cấp trên

Ngày 27/1, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái", thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của Nhà nước. Các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương trong việc tổ chức vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, bảo vệ sức khỏe, nâng cao nhận thức và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt, không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị. Nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho cấp trên. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị chức năng đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Đồng thời nắm tình hình đời sống của người dân, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phân biệt đối xử về giới, xâm hại, bạo lực gia đình có nguy cơ tăng trong dịp Tết.