Tận thấy loạt trụ sở công tại Cà Mau dôi dư sau sáp nhập

Trong số trụ sở dôi dư của Cà Mau, có nhiều nhà, đất diện tích từ vài chục đến hàng nghìn mét vuông, từng là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường cũ. Trong ảnh: Trụ sở Bảo hiểm xã hội trước đây, nằm trên đường Trần Huỳnh.