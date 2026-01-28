Tận thấy loạt trụ sở công tại Cà Mau dôi dư sau sáp nhập
Xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định giao hơn 300 cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập dự kiến chuyển công năng để bán đấu giá, kêu gọi đầu tư hoặc chuyển dùng cho nhiệm vụ khác của địa phương. Trong số này có nhiều nhà, đất từng là trụ sở các sở ngành, có vị trí đắc địa, trung tâm.
Tính đến nay, sau rà soát, tỉnh Cà Mau quyết định giao 90 cơ sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác, xử lý. Trong ảnh: Trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cũ, nằm trên đường Võ Thị Sáu không còn sử dụng, được giao xử lý.
Trong số trụ sở dôi dư của Cà Mau, có nhiều nhà, đất diện tích từ vài chục đến hàng nghìn mét vuông, từng là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường cũ. Trong ảnh: Trụ sở Bảo hiểm xã hội trước đây, nằm trên đường Trần Huỳnh.
Theo kế hoạch, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng, chuyển đổi với 162 cơ sở nhà, đất dôi dư hoàn thành trong quý I/2026; quy hoạch xây dựng và sử dụng đất xong trong quý II/2026. Trong ảnh: Trụ sở Ban Dân tộc và Tôn giáo, nằm trên đường Phan Đình Phùng.
Các cơ sở nhà, đất công dự kiến được tỉnh Cà Mau bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2027. Trong ảnh: Trụ sở các phòng chức năng thuộc UBND TP. Bạc Liêu cũ, nằm trên đường 30/4.
Trụ sở cũ của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu trên đường 30/4, phường Bạc Liêu. Trụ sở có vị trí trung tâm, mặt tiền lớn.
Trụ sở Tỉnh đoàn Bạc Liêu cũ, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành dự kiến cũng được chuyển đổi công năng, xử lý.
Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cũ, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành không còn sử dụng, hiện cỏ mọc um tùm.
Trụ sở Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cũ, nằm trên đường Lê Văn Duyệt.
Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu, nằm trên đường Nguyễn Tất Thành.
Cơ sở nhà, đất Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP. Bạc Liêu cũ, nằm trên đường 30/4 giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác.
Trụ sở UBND TP. Bạc Liêu cũ, nằm trên đường Trần Phú, phường Bạc Liêu cũng trong diện dôi dư.
