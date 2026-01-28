Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp

28-01-2026 - 12:32 PM | Xã hội

Trước đó, liên quan “chuyến xe bão táp”, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tài xế

Sáng 28-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã nắm được thông tin và đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xác minh, xử lý nghiêm vụ 2 xe khách chèn ép, hành hung nhau trên Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Clip Thêm 2 "chuyến xe bão táp" chạy qua địa bàn Đồng Tháp

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp - Ảnh 1.

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp - Ảnh 2.

CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh "rượt đuổi" kinh hoàng giữa 2 xe khách chạy tuyến Hà Tiên – Gia Lai và Cà Mau – Đắk Lắk.

Theo hình ảnh ghi lại, khi lưu thông trên Quốc lộ 80 (đoạn gần khu vực công viên Hòa Long, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) thì 2 phương tiện này liên tục có hành vi chèn ép, cúp đầu xe nhau kéo dài gần 500m, bất chấp nguy hiểm đối với các phương tiện khác.

Chưa dừng lại, xe khách mang BKS 47H-078.xx (tuyến Cà Mau – Đắk Lắk) đã tăng tốc vượt lên, ép sát buộc xe khách tuyến Hà Tiên – Gia Lai phải dừng lại giữa đường. Ngay sau đó, khoảng 2-3 đối tượng từ xe 47H-078.xx nhảy xuống, hùng hổ xông lên xe đối phương.

Tại đây, nhóm người này dùng hung khí và tay chân liên tiếp đánh tới tấp vào tài xế và phụ xe khách tuyến Hà Tiên – Gia Lai.

Vụ hành hung không chỉ khiến các nạn nhân bị thương mà còn làm hư hỏng 2 điện thoại di động và camera hành trình của xe. Chứng kiến cảnh tượng côn đồ, hàng chục hành khách trên xe phen hoảng loạn, la hét cầu cứu.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt bình luận bức xúc, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bất bình trước hành động coi thường pháp luật, tính mạng hành khách của các đối tượng trên và mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm để răn đe.

"Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các hành vi liên quan đúng theo quy định pháp luật" - đại diện Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Trước đó, liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995; ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) và tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981; ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Theo Hải Đường

Người lao động

Từ Khóa:
chuyến xe bão táp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tin nhắn Zalo, SMS tất cả người dùng cần chú ý

Công an thông báo tin nhắn Zalo, SMS tất cả người dùng cần chú ý Nổi bật

Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an Nổi bật

Bắt đối tượng cộm cán Dũng "cày" ở Thanh Hóa

Bắt đối tượng cộm cán Dũng "cày" ở Thanh Hóa

11:35 , 28/01/2026
Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn

11:12 , 28/01/2026
Tận thấy loạt trụ sở công tại Cà Mau dôi dư sau sáp nhập

Tận thấy loạt trụ sở công tại Cà Mau dôi dư sau sáp nhập

11:11 , 28/01/2026
Nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 500 bị hại, ai từng là nạn nhân liên hệ ngay 0251.3685.134

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 500 bị hại, ai từng là nạn nhân liên hệ ngay 0251.3685.134

10:45 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên