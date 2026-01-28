CLIP: Thêm 2 “chuyến xe bão táp” gây phẫn nộ khi chạy qua địa bàn Đồng Tháp

Sáng 28-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã nắm được thông tin và đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xác minh, xử lý nghiêm vụ 2 xe khách chèn ép, hành hung nhau trên Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Clip Thêm 2 "chuyến xe bão táp" chạy qua địa bàn Đồng Tháp

Hình ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh "rượt đuổi" kinh hoàng giữa 2 xe khách chạy tuyến Hà Tiên – Gia Lai và Cà Mau – Đắk Lắk.

Theo hình ảnh ghi lại, khi lưu thông trên Quốc lộ 80 (đoạn gần khu vực công viên Hòa Long, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) thì 2 phương tiện này liên tục có hành vi chèn ép, cúp đầu xe nhau kéo dài gần 500m, bất chấp nguy hiểm đối với các phương tiện khác.

Chưa dừng lại, xe khách mang BKS 47H-078.xx (tuyến Cà Mau – Đắk Lắk) đã tăng tốc vượt lên, ép sát buộc xe khách tuyến Hà Tiên – Gia Lai phải dừng lại giữa đường. Ngay sau đó, khoảng 2-3 đối tượng từ xe 47H-078.xx nhảy xuống, hùng hổ xông lên xe đối phương.

Tại đây, nhóm người này dùng hung khí và tay chân liên tiếp đánh tới tấp vào tài xế và phụ xe khách tuyến Hà Tiên – Gia Lai.

Vụ hành hung không chỉ khiến các nạn nhân bị thương mà còn làm hư hỏng 2 điện thoại di động và camera hành trình của xe. Chứng kiến cảnh tượng côn đồ, hàng chục hành khách trên xe phen hoảng loạn, la hét cầu cứu.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt bình luận bức xúc, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bất bình trước hành động coi thường pháp luật, tính mạng hành khách của các đối tượng trên và mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm để răn đe.

"Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các hành vi liên quan đúng theo quy định pháp luật" - đại diện Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Trước đó, liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe tải tên Lương Văn Quốc (SN 1995; ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) và tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981; ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.



