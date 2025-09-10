Công an TP.HCM phát cảnh báo liên quan chủ tài khoản có tên "NGUYEN NGOC HIEU"

Theo Công an, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ bài viết kêu gọi ủng hộ tiền cho một bé mổ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, đây là tin giả.

Chủ tài khoản có tên “NGUYEN NGOC HIEU” đã nhiều lần đăng bài kêu gọi quyên góp các trường hợp không có thật nhằm trục lợi.

Vì vậy, công an đề nghị mọi người không chia sẻ, lan truyền các bài viết trên; cẩn trọng khi chuyển tiền từ thiện, phải kiểm chứng thông tin qua cơ quan, tổ chức chính thống; báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.