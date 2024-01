Công an triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng 150-220%/năm

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".



Theo đó, chị Q (SN: 1982; trú tại: Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) đã trình báo Công an quận Tây Hồ về việc: Chồng chị Q. đã vay "nóng" của một số đối tượng kinh doanh tài chính với lãi suất từ 150 - 220%/năm khoảng đầu tháng 11/2023.

Các đối tượng này liên tục gọi điện thoại, đến nhà đe dọa khi chồng chị Q. chậm trả lãi. Lo sợ trước hành vi đe dọa của nhóm đối này, chị Q. đã trình báo Công an quận Tây Hồ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ nhóm đối tượng trên.

Ngày 12/01/2024, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan gồm Lê Đình Phùng (SN 1980; trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Nhật Nam (SN 1995; trú tại: Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) và Chu Ngọc Thăng (SN 1984; trú tại: Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ. Nguồn: Công an TP. Hà Nội

Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, từ đầu tháng 11/2023 đến nay đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 150 - 220%/năm, thu lời bất chính số tiền trên 150 triệu đồng. Trong đó, Phùng là đối tượng cầm đầu, từng có 04 tiền án, 02 tiền sự.

Khi biết được thông tin nhóm Lê Đình Phùng bị bắt giữ, ngay trong ngày 12/01/2024, đã có thêm 7 khách vay của nhóm đối tượng trên đến Công an quận Tây Hồ để trình báo về hành vi cho vay lãi nặng của chúng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, vào dịp cuối năm, cận Tết, các đối tượng tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" có xu hướng gia tăng hoạt động. Lợi dụng nhu cầu của người dân cần tiền, nguồn vốn để chi tiêu, thanh toán các khoản nợ hoặc sử dụng cho những việc làm khác nên thông qua trang mạng xã hội và các hội nhóm trên mạng, các đối tượng quảng cáo thủ tục cho vay tiền nhanh, vay tiền trong 24 giờ không cần thế chấp hoặc vay tiền thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Với các chiêu trò quảng cáo này, đã có không ít người dân bị các đối tượng dụ dỗ vay tiền, để rồi sau đó "lãi mẹ đẻ lãi con", không thể nào trả hết số nợ gốc do lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp nhiều lần so với mức lãi của ngân hàng.