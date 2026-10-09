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Công an truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên SN 1993

| | Xã hội

Đây là thông báo từ Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng).

Để phục vụ công tác điều tra vụ việc tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 14/08/2026 tại địa chỉ số 126 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng_ thông báo truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1993) theo Quyết định truy tìm người đính kèm.

Công an truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên SN 1993 - Ảnh 1.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Công an phường Hòa Khánh đề nghị ông Nguyễn Đức Kiên chủ động liên hệ cơ quan Công an để phối hợp làm việc theo quy định. Đồng thời, đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, vui lòng cung cấp cho Công an phường Hòa Khánh hoặc cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Nhân dân!

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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