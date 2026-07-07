Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 28 triệu đồng của một người dân

Ngày 6/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được 27,6 triệu đồng từ người lạ, anh Đoàn Văn Khanh, trú xã An Thành, đã chủ động đến Công an xã trình báo để tìm chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Thành nhanh chóng xác minh, xác định người chuyển khoản nhầm là chị Nguyễn Thị Hoa, trú xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục, trao trả đầy đủ số tiền.

Việc làm trung thực của anh Đoàn Văn Khanh cùng sự kịp thời, trách nhiệm của Công an xã An Thành đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.