4.800 nhân sự 1 tập đoàn công nghệ đa quốc gia vừa bị sa thải ngay lập tức

Microsoft vừa thông báo cắt giảm 4.800 nhân sự trên phạm vi toàn cầu, tương đương khoảng 2,1% lực lượng lao động của tập đoàn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng tiếp tục tái cơ cấu hoạt động và kiểm soát chi phí khi cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng.

Trong đợt cắt giảm lần này, bộ phận trò chơi điện tử Xbox là đơn vị chịu tác động lớn nhất khi dự kiến mất khoảng 20% nhân sự. Theo thông báo nội bộ, Microsoft sẽ tinh giản khoảng 3.200 vị trí tại Xbox từ nay đến hết năm tài chính 2027, trong đó 1.600 nhân viên sẽ rời công ty ngay trong đợt đầu tiên.

Tuy nhiên, 1.600 nhân sự này nằm ngoài con số 4.800 người bị sa thải ngay lập tức trên toàn tập đoàn.

Microsoft vừa thông báo cắt giảm 4.800 nhân sự trên toàn cầu. (Ảnh minh hoạ)

Giám đốc điều hành Xbox Asha Sharma cho biết quá trình tái cấu trúc sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn thay vì hoàn thành trong một lần. Theo bà, việc kéo dài quá trình này sẽ tạo thêm nhiều thách thức cho nhân viên, song đây là điều cần thiết để bộ phận có thể trở lại quỹ đạo tăng trưởng vào năm 2027.

Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 6/7, Giám đốc Nhân sự Amy Coleman nhận định ngành công nghệ đang trải qua giai đoạn thay đổi nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Bà cho biết cách thức xây dựng, triển khai và sử dụng công nghệ đang biến chuyển mạnh mẽ, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình hoạt động để thích ứng.

Dù AI được xem là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi, bà Coleman khẳng định công nghệ này không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các quyết định cắt giảm nhân sự. Theo bà, AI đang thay đổi cách công việc được thực hiện, đòi hỏi người lao động phải liên tục cập nhật kỹ năng và thích nghi với yêu cầu mới.

Không chỉ cắt giảm nhân sự, Microsoft cũng tiến hành tái cấu trúc mảng kinh doanh game. Theo kế hoạch, bốn studio phát triển trò chơi sẽ được tách khỏi tập đoàn. Trong đó, Compulsion Games và Double Fine Productions sẽ hoạt động độc lập trở lại, còn Ninja Theory và Undead Labs đang hoàn tất các thỏa thuận chuyển giao cho chủ sở hữu mới. Arkane Studios, đơn vị có trụ sở tại Pháp được Microsoft mua lại trong thương vụ trị giá 8,1 tỷ USD năm 2021, cũng đang làm việc với hội đồng lao động để xem xét các phương án trong thời gian tới.

Song song với việc tái cơ cấu mảng game, Microsoft cũng thu hẹp hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt ở bộ phận bán hàng. Trước đó, vào tháng 4, hãng đã triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện dành cho nhân viên tại Mỹ từ cấp giám đốc cấp cao trở xuống. Theo công ty, hơn một phần ba số lao động đủ điều kiện đã chấp nhận đề nghị này và mô hình tương tự có thể tiếp tục được áp dụng trong thời gian tới.

Đây không phải lần đầu Microsoft thực hiện các đợt cắt giảm quy mô lớn. Trong năm 2025, tập đoàn đã nhiều lần tinh giản nhân sự, với đợt lớn nhất lên tới khoảng 9.000 việc làm.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của Microsoft đang ghi nhận nhiều tín hiệu trái chiều. Mảng điện toán đám mây Azure và nền tảng tuyển dụng LinkedIn tiếp tục tăng trưởng tích cực, nhưng doanh thu từ hệ điều hành Windows, thiết bị phần cứng và mảng trò chơi điện tử lại có xu hướng suy giảm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Microsoft giảm khoảng 19% từ đầu năm 2026, trở thành một trong những mã có diễn biến kém tích cực nhất trong nhóm các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn. Giới đầu tư lo ngại sự phát triển của AI tạo sinh có thể làm thay đổi nhu cầu đối với nhiều sản phẩm phần mềm truyền thống, trong khi các sản phẩm AI của Microsoft vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng với kỳ vọng.