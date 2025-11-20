Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố clip tài tử hạng A kiêm Chủ tịch showbiz sống lay lắt trong container, người trong cuộc buộc phải lên tiếng

20-11-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Tình cảnh của nam diễn viên hạng A ở thời điểm hiện tại đã trở thành chủ đề gây bàn tán khắp mạng xã hội.

Tài tử Kim Min Jong nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Phẩm Chất Quý Ông, Thiên Thần Hộ Mệnh, Anh Chàng Đáng Yêu, Áo Cưới... Hiện tại, anh đang đảm nhận chức vụ CEO tại công ty KC Contents.

Trong sáng 19/11, tờ Osen đăng tải bài báo hé lộ về loạt thông tin không ngờ liên quan tới tài tử họ Kim. Theo đó, suốt thời gian qua Kim Min Jong bỗng dính tin đang sống lay lắt trong nhà container ở trên núi. Nghi vấn này xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội sau khi 1 tập của chương trình My Ugly Duckling được phát sóng rộng rãi. Trong chương trình, Kim Min Jong giới thiệu về ngôi nhà container được dựng trên núi thuộc địa phận làng Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.

Anh không ngần ngại tiết lộ căn bếp đơn giản, chiếc giường nhỏ bé cùng thói quen đốt củi sưởi ấm vào mỗi sáng. Những hình ảnh này khiến công chúng sốc nặng, bởi lẽ không ai nghĩ 1 chủ tịch như anh lại có cuộc sống tạm bợ, bấp bênh.

Công bố clip tài tử hạng A kiêm Chủ tịch showbiz sống lay lắt trong container, người trong cuộc buộc phải lên tiếng- Ảnh 1.

My Ugly Duckling chiếu cảnh Kim Min Jong sống trong nhà container, khiến công chúng không khỏi hoang mang

Công bố clip tài tử hạng A kiêm Chủ tịch showbiz sống lay lắt trong container, người trong cuộc buộc phải lên tiếng- Ảnh 2.

Sau khi xem chương trình nói trên, công chúng giật mình vì không ngờ 1 chủ tịch như Kim Min Jong lại có cuộc sống bấp bênh, tạm bợ

Chưa dừng lại ở đó, Kim Min Jong còn dính nghi vấn quỵt tiền trong 1 lần đi ăn hàng. Tin đồn xuất hiện sau khi có cư dân mạng khẳng định đã nhìn thấy nam ngôi sao rời khỏi 1 quán ăn mà chưa thanh toán tiền.

Tới chiều 19/11, tờ Hankyung tiết lộ, Kim Min Jong vừa xuất hiện trên chương trình Morning Yard và chính thức lên tiếng về loạt thông tin cho rằng anh có cuộc sống khổ sở, tạm bợ đến mức phải quỵt tiền. Theo đó, nam diễn viên đình đám phủ nhận tất cả những tin đồn nói trên, đồng thời khẳng định: "Tôi đang khỏe mạnh và sống tốt ở Gangnam".

Tài tử Phẩm Chất Quý Ông đã giải thích mọi hiểu lầm của công chúng trong suốt thời gian qua. Anh nhấn mạnh: "Trong chương trình My Ugly Duckling có phát cảnh tôi đang sống trong nhà container, nhưng thực ra đó chỉ là cảnh được dàn dựng cho chương trình đó mà thôi. Tôi ghi hình cảnh này ở Yangpyeong, gần nơi chôn cất mẹ mình, nhưng thực ra tôi không hề sống ở đó".

Nam diễn viên sinh năm 1972 cũng phủ nhận mạnh mẽ nghi vấn quỵt tiền. Thì ra tại thời điểm đó, Kim Min Jong xuất hiện trong quán ăn với mái tóc dài, còn để râu ria xồm xoàm, khiến bà chủ quán tưởng nhầm rằng anh đang có cuộc sống khổ sở và ở trong tâm trạng bất cần đời. Bà chủ quán động lòng trắc ẩn nên quyết định không lấy tiền của Kim Min Jong chứ không hề có chuyện nam diễn viên ăn quỵt. Dù Kim Min Jong cố giải thích rằng anh để râu tóc như vậy để phục vụ cho 1 vai diễn trên màn ảnh song bà chủ quán không tin.

Công bố clip tài tử hạng A kiêm Chủ tịch showbiz sống lay lắt trong container, người trong cuộc buộc phải lên tiếng- Ảnh 3.

Kim Min Jong vừa chính thức lên tiếng sau khi xuất hiện loạt thông tin cho rằng anh đang sống lay lắt trên container và từng ăn quỵt

Kim Min Jong kêu oan trên sóng truyền hình: "Bà chủ quán thấy bộ dạng tôi ngày hôm đó liền than thở ‘Sao cậu lại sống như thế? Hồi xưa cậu đẹp trai thế mà sao giờ lại thành ra như vậy? Tôi không lấy tiền cơm của cậu đâu, cậu về đi và nhớ phải sống thật khỏe mạnh đấy nhé’. Dù tôi đã cố giải thích rằng đó chỉ là tạo hình của nhân vật nhưng bà chủ quán cứ không chịu tin. Tôi không phải kiểu người đi ăn mà không chịu trả tiền, tôi muốn trả lắm chứ nhưng bà chủ quán cứ không chịu nhận".

Công bố clip tài tử hạng A kiêm Chủ tịch showbiz sống lay lắt trong container, người trong cuộc buộc phải lên tiếng- Ảnh 4.

Kim Min Jong gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả qua loạt phim ăn khách

Theo Dương Nam

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt

Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt Nổi bật

Hoa hậu Việt là mẹ đơn thân, U60 đẹp như 30, sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi mỏi chân không hết

Hoa hậu Việt là mẹ đơn thân, U60 đẹp như 30, sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi mỏi chân không hết Nổi bật

Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng đính chính 1 việc

Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng đính chính 1 việc

14:46 , 20/11/2025
Sau tuổi 40, tôi buộc phải cắt 6 khoản này mới sống ổn – càng giữ càng mệt mỏi

Sau tuổi 40, tôi buộc phải cắt 6 khoản này mới sống ổn – càng giữ càng mệt mỏi

14:38 , 20/11/2025
Chạnh lòng hình ảnh thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng ngồi xe lăn lặng lẽ ở sân bay

Chạnh lòng hình ảnh thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng ngồi xe lăn lặng lẽ ở sân bay

14:13 , 20/11/2025
Nữ NSND là Đại tá quân đội: Người thầy "khét tiếng" khắp miền Bắc, ai cũng nể sợ

Nữ NSND là Đại tá quân đội: Người thầy "khét tiếng" khắp miền Bắc, ai cũng nể sợ

13:48 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên