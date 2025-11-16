Vạn vật đều thua khi mỹ nam này lên đồ hoàng tộc: Khí chất vương giả ngút ngàn, muốn làm người thường cũng khó

Trong số những nam diễn viên có khả năng “đóng vai hoàng tộc là hợp ngay”, Joo Ji Hoon luôn nằm ở vị trí đặc biệt. Không chỉ vì gương mặt sắc nét và phong thái trầm tĩnh thường thấy trên màn ảnh, mà còn bởi anh sở hữu khả năng nhập vai cực tốt, từ thái tử hiện đại cho đến hoàng tử thời Joseon hay hoàng đế trong thế giới fantasy. Mỗi tác phẩm đánh dấu một giai đoạn mới, cho thấy vì sao Joo Ji Hoon luôn được ví như “gương mặt sinh ra để khoác long bào”.

Goong (2006): Thái tử Lee Shin

Bộ phim Goong không chỉ mở ra trào lưu phim thần tượng Hàn Quốc những năm 2000, mà còn đưa Joo Ji Hoon trở thành cái tên được săn đón khắp châu Á. Vai Thái tử Lee Shin là người thừa kế ngai vàng trong bối cảnh giả định Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến.

Nhân vật được xây dựng với tính cách nghiêm nghị, giàu trách nhiệm nhưng nhiều mâu thuẫn nội tâm. Nhờ diễn xuất tiết chế, ánh mắt kiêu hãnh và phong thái điềm đạm, Joo Ji Hoon đã tạo nên hình tượng “thái tử quốc dân” mà đến nay nhiều khán giả vẫn nhắc lại. Tạo hình quân phục, huy chương và khí chất của anh trong phim được xem là phiên bản kinh điển của vai nam chính hoàng gia trong dòng phim lãng mạn.

I Am The King (2012): Thái tử Chung Nyeong

Sáu năm sau thành công của Goong, Joo Ji-hoon tái xuất với một tác phẩm cổ trang hài, chính kịch dựa trên những giai thoại về vua Sejong. Trong vai Thái tử Chung Nyeong, anh hóa thân thành người đứng trước trách nhiệm kế vị, đồng thời trải qua biến cố tráo đổi thân phận với một nô bộc tên Deok-chil.

Phim đặt trọng tâm vào hành trình nhân vật từ một thái tử sống trong khuôn phép cung đình đến việc hiểu được cuộc sống của dân chúng. Sự đối lập giữa hai thân phận giúp Joo Ji Hoon thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng hơn, từ nghiêm nghị đến hài hước.

Dù vào vai dân thường, dáng vẻ và khí chất của anh vẫn giữ được sự trang trọng đặc trưng điều khiến khán giả thích thú.

Kingdom (2019): Thái tử Lee Chang

Nếu Goong đưa Joo Ji Hoon thành ngôi sao, thì Kingdom đưa anh trở thành một diễn viên hàng đầu. Vai Thái tử Lee Chang, người đứng trước nguy cơ mất ngai vị, nạn đói và đại dịch xác sống, là một trong những vai diễn nặng ký nhất của anh.

Nhân vật được viết với chiều sâu: Một người kế vị có trách nhiệm, sẵn sàng xông pha tuyến đầu để bảo vệ dân chúng. Bộ long bào đỏ, áo giáp chiến trận và thần thái cương nghị của Joo JiHoon được giới phê bình đánh giá cao.

Kingdom cũng là tác phẩm đưa anh đến với khán giả toàn cầu thông qua Netflix, khẳng định anh không chỉ hợp với vai hoàng tộc đẹp mắt mà còn xử lý được chiều sâu tâm lý của một người lãnh đạo.

The Remarried Empress (2026): Hoàng đế Sovieshu

Sắp tới, Joo Ji Hoon vào vai Hoàng đế Sovieshu trong phiên bản live-action The Remarried Empress, dự án được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng toàn cầu. Nhân vật Sovieshu là vị hoàng đế có tính cách phức tạp, nhiều mâu thuẫn giữa lý trí, cảm xúc, tình yêu và quyền lực.

Tạo hình hoàng đế trưởng thành, trang phục mang tông xanh, vàng được thiết kế tinh xảo giúp Joo Ji-hoon tiếp tục ghi điểm. Đây cũng là dạng vai đòi hỏi sự tinh tế trong diễn xuất: không chỉ thể hiện quyền uy của bậc quân vương, mà còn phải khắc họa được sự yếu đuối bên trong, điều hứa hẹn sẽ là thử thách thú vị trong giai đoạn mới của sự nghiệp anh.

Netizen từng nhận xét Joo Ji Hoon có gương mặt phù hợp với các nhân vật quyền lực nhờ: Cấu trúc xương mặt sắc, sống mũi cao, ánh mắt sâu, phong thái điềm tĩnh, ít khoa trương. Ngoài ra, nam diễn viên sở hữu vóc dáng cao, vai rộng, phù hợp trang phục hoàng tộc hoặc nghi lễ. Điều này lý giải vì sao dù ở tác phẩm hiện đại hay cổ trang, anh vẫn thường được giao những vai nặng về quyền lực, địa vị hoặc sức ảnh hưởng.

Nói vui nhưng không sai: Joo Ji Hoon khó thoát khỏi hình tượng quý tộc, không phải vì anh không diễn được vai đời thường, mà vì khí chất của anh khiến khán giả luôn tin rằng anh thuộc về ngai vàng hơn là phố chợ.



