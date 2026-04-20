Công bố kết luận vụ ngộ độc khiến gần 200 học sinh nhập viện ở TPHCM

Theo Nguyễn Dũng - Anh Nhàn | 20-04-2026 - 21:00 PM | Sống

Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các món ăn đều bị nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được xác định là những thực phẩm có nguy cơ cao nhất.

190 học sinh nhập viện

Chiều 20/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM chính thức công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Qưới Tây, TPHCM vào hôm 7/4.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 740 người ăn, trong đó có 266 người có triệu chứng bị ngộ độc. Trong số này có 190 người phải vào bệnh viện điều trị và may mắn không có trường hợp nào tử vong.

Bữa ăn gây ra sự cố là bữa bán trú ngày 7/4 trùng với mốc thời gian xuất hiện các triệu chứng ngộ độc hàng loạt ở học sinh vào ngày hôm sau. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các món ăn đều bị nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được xác định là những thực phẩm có nguy cơ cao nhất.

Tác nhân gây bệnh chính là vi khuẩn Salmonella infection, ngoài ra còn phát hiện thêm E. coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) trong chuỗi thực phẩm.

Nguồn cung cấp suất ăn được xác định là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – đơn vị chế biến và vận chuyển thức ăn đến trường.

Hiệu trưởng nhận trách nhiệm

Trước đó vào ngày 8/4, nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Qưới Tây bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu sau khi ăn bán trú tại trường. Số ca mắc tăng nhanh trong những ngày sau, có thời điểm ghi nhận gần 200 trường hợp phải nhập viện và theo dõi tại nhiều cơ sở y tế.

Kết quả xét nghiệm trước đó cũng đã phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm, củng cố nhận định về nguyên nhân gây bệnh.

Trong quá trình xử lý, nhà trường đã tạm ngưng bán trú, thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn và triển khai vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên. Một số trường khác cùng sử dụng nguồn suất ăn cũng tạm dừng để rà soát an toàn thực phẩm.

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây có thư gửi phụ huynh, có đoạn "Với cương vị là hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là việc chưa kịp thời cung cấp thông tin chính xác đến quý phụ huynh".

Bộ Y tế, UBND TPHCM sau đó cũng có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, trấn an dư luận và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Danh sách 21 trường học, đơn vị còn lại tại TP.HCM nhận suất ăn cùng một công ty với Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới

  1. Trường THCS Bình Quới Tây, phường Bình Quới;
  2. Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định;
  3. Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới;
  4. Trường THCS Cửu Long, phường Thạnh Mỹ Tây;
  5. Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung;
  6. Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, phường Gia Định;
  7. Trường Tiểu học Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây;
  8. Trường Tiểu học Trần Quang Vinh, phường Bình Thạnh;
  9. Trường Tiểu học Yên Thế, phường Bình Lợi Trung;
  10. Trường Tiểu học Tầm Vu, phường Bình Thạnh;
  11. Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, phường Bình Lợi Trung;
  12. Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, phường Gia Định;
  13. Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (CS1), phường Gia Định;
  14. Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (CS2), phường Gia Định;
  15. Trường Tiểu học Lam Sơn, phường Gia Định;
  16. Trường Tiểu học Phù Đổng, phường Thạnh Mỹ Tây;
  17. Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây, phường Thạnh Mỹ Tây;
  18. Trường Tiểu học Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung;
  19. Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Bình Lợi Trung;
  20. Trường Tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái, phường Bình Thạnh;
  21. Trung tâm trẻ mồ côi, 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định.
"Cái giá phải trả" của Phê La

Từ nay đến hết 3/5, người dân ở Hà Nội đón tin vui: Tất cả đều được tặng miễn phí 1 thứ

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo nóng cho kỳ tuyển sinh lớp 10

Tập đoàn sản xuất bột ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột làm ăn ra sao?

Sao kê tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ, công an phát hiện hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo

Vợ ung thư dạ dày, 4 năm sau chồng cũng mắc, bác sĩ nói: Thủ phạm không phải gen, không phải số phận, mà là cái tủ lạnh trong nhà

