Ngày 27/9, Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về công tác cán bộ .

Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Văn Hồng.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn.

Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị đồng chí được phân công nhận công tác mới cần cố gắng học hỏi, nỗ lực phấn đấu; nhanh chóng nắm bắt tình hình liên quan đến lĩnh vực, địa bàn công tác để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn, cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu tin tưởng và giao nhiệm vụ.

Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng nhau xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh hơn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định cho Thượng tá Khoàng Văn Thương.

Trước đó, ngày 26/9, Công an huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Thượng tá Khoàng Văn Thương - Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Phong Thổ.