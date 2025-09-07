Công bố số tiền Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nộp khắc phục hậu quả vụ kẹo Kera

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam gần 4 tháng. Mới đây nhất, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật. Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Hoa hậu Thuỳ Tiên biết kết quả phiếu kiểm nghiệm hàm lượng chất sơ thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau nhưng vẫn "phóng đại" công dụng trên livestream. Đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp.

Sau khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm không đúng quảng cáo, tính đến tháng 8/2025, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng đồng cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera. Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ Kẹo Kera.

Trước đó, Quang Linh - Hằng Du Mục và Thuỳ Tiên là bộ 3 thân thiết, góp mặt trong các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm kẹo Kera. Sau đó, viên kẹo này bị phát hiện chất lượng không như quảng cáo. Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng.

Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, nhờ sức ảnh hưởng của các KOL và đặc biệt là hình ảnh hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sản phẩm kẹo Kera nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Chỉ riêng phiên livestream ngày 12/12/2024 đã bán được hơn 2.800 đơn hàng, tương đương hơn 8.000 hộp kẹo, với tổng số tiền thu về hơn 400 triệu đồng.

Đến tháng 3/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò sang người hợp tác quảng bá để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông, sở hữu sản phẩm kẹo Kera. Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".