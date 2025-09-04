Đề nghị truy tố Hoa hậu Thuỳ Tiên

Chiều 4/9, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án "Lừa dối khách hàng". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, 4 bị can khác cũng bị truy tố cùng tội danh là Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT, Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) - thành viên Hội đồng Quản trị. Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố các bị can về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật Hình sự.

Được biết, truy tố là giai đoạn thứ ba trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, sau khởi tố, điều tra vụ án. Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay không quy định cụ thể thế nào là truy tố. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tiễn, có thể hiểu truy tố là việc đưa người phạm tội ra trước Tòa án để tiến hành xét xử. Thảm quyền thực hiện quyền truy tố thuộc về Viện kiểm sát.

Sau 4 tháng bị tạm giam, Hoa hậu Thuỳ Tiên cùng 4 bị can liên quan đến vụ việc bị truy tố

Hồi tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".