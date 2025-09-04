Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hơn 55 triệu đồng/tháng, tài khoản tiết kiệm hơn 3,6 tỷ đồng, cô gái 28 tuổi vẫn thừa nhận: “Không thiếu tiền nhưng luôn bất an, đêm không ngủ được”

04-09-2025 - 18:30 PM | Sống

Lương hơn 55 triệu đồng/tháng, tài khoản tiết kiệm hơn 3,6 tỷ đồng, cô gái 28 tuổi vẫn thừa nhận: “Không thiếu tiền nhưng luôn bất an, đêm không ngủ được”

Có cuộc sống và số dư tài khoản đáng mơ ước với nhiều người, cô gái trẻ ở Trung Quốc vẫn mang những áp lực vô hình mà ít ai biết.

Mỗi cuối tháng, khi lương vừa về tài khoản, Tiểu Lâm - làm việc tại công ty công nghệ ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc lập tức chuyển phần lớn sang sổ tiết kiệm định kỳ. Với mức lương hàng tháng là 15.000 NDT (hơn 55 triệu đồng), Tiểu Lâm dành 12.000 NDT (hơn 44 triệu đồng) để tiết kiệm. Ở tuổi 28, cô đã tích lũy được hơn 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng). Thế nhưng, thay vì yên tâm hưởng thụ thành quả, cô lại ngày càng bất an. Đêm nào cũng trở mình, trằn trọc mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ám ảnh bởi những “nếu như”

Trong mắt người ngoài, Tiểu Lâm đã sống một cuộc đời đáng mơ ước: thu nhập ổn định, tài khoản tròn trịa, không vướng nợ nần. Nhưng trong suy nghĩ của cô, những kịch bản bi kịch luôn chực chờ xảy đến.

“Nếu công ty cắt giảm nhân sự thì sao? Nếu bố mẹ ở quê bất ngờ ốm nặng thì sao? Nếu đồng tiền mất giá, số dư chỉ là con số rỗng thì sao?”... những giả định ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô gái trẻ, giống như một bộ phim thảm họa không hồi kết.

Càng nhìn vào tài khoản, Tiểu Lâm càng cảm thấy bất an. Mỗi lần chi tiêu, dù chỉ là vài chục tệ cho một bữa ăn ngon, cũng khiến cô phải toát mồ hôi.

Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là “ám ảnh mất mát”. Một khi coi tiền là lá chắn duy nhất, con người sẽ bị trói buộc bởi chính con số mình tạo ra. Hạnh phúc cũng như tiền tiết kiệm, bị “gửi kỳ hạn dài”, còn bản thân thì mắc kẹt trong chiếc lồng vô hình.

Một khảo sát năm 2024 tại Trung Quốc cho thấy, 6/10 người trẻ thừa nhận họ không thể ngủ ngon nếu tài khoản chưa đạt đến “mức lý tưởng”. Hệ quả là mất ngủ, mệt mỏi, hiệu suất giảm sút, giao tiếp xã hội bị thu hẹp. Vòng luẩn quẩn ấy ăn mòn sức khỏe và tinh thần nhanh hơn bất kỳ thói quen xấu nào.

Tiểu Lâm từng nhiều lần từ chối tham gia tiệc liên hoan với đồng nghiệp, viện cớ ăn kiêng, thực chất là sợ phải chia thêm tiền. Cô săn mọi đợt khuyến mãi, tích trữ hàng hóa đến mức căn hộ nhỏ biến thành kho chứa. Cô hiếm khi bước vào rạp chiếu phim hay nhà hàng, chỉ vì sợ tài khoản “hao hụt”.

Những người xung quanh nhìn vào sẽ thấy cô “giàu có”, nhưng chính cô lại cảm nhận rõ sự nghèo nàn trong đời sống tinh thần của mình. Cô gái trẻ này thừa nhận: “Tôi không thiếu tiền nhưng luôn trong trạng thái bất an, đêm không ngủ được”.

Lương hơn 55 triệu đồng/tháng, tài khoản tiết kiệm hơn 3,6 tỷ đồng, cô gái 28 tuổi vẫn thừa nhận: “Không thiếu tiền nhưng luôn bất an, đêm không ngủ được”- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tìm lại sự cân bằng

Bước ngoặt đến khi Tiểu Lâm phải đi khám vì mất ngủ triền miên. Bác sĩ không kê đơn thuốc, mà khuyên cô học cách để tiền “chảy ra”, thay vì đóng băng tất cả.

Tiểu Lâm bắt đầu thay đổi: chia nhỏ số tiền 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) thành 3 phần. Một phần cô tiếp tục gửi tiết kiệm, một phần đưa vào quỹ đầu tư ổn định, phần còn lại dành cho trải nghiệm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô tự thưởng cho mình chuyến đi du lịch ngắn ngày đến Vân Nam.

Câu chuyện của Tiểu Lâm cho thấy, tích lũy không sai, nhưng khi biến tiền thành thước đo duy nhất của an toàn, con người sẽ tự đánh mất sự bình yên. Tiền là công cụ giúp cuộc sống trơn tru hơn, chứ không phải chiếc khóa xích tinh thần.

Ở nhiều thành phố lớn tại đất nước tỷ dân, thanh niên trung bình chỉ đủ tiết kiệm để sống 2,5 tháng nếu mất việc, trong khi các chuyên gia khuyến nghị là 6 tháng. Thay vì hoảng loạn cắt giảm mọi niềm vui để “cắm đầu tích cóp”, họ có thể tận dụng chính sách hỗ trợ xã hội, dịch vụ tư vấn tài chính hay chương trình nhà thuê dài hạn mà nhiều địa phương đang triển khai.

Hiện tại, Tiểu Lâm đã không còn mất ngủ mỗi đêm. Tài khoản của cô vẫn vẹn nguyên, nhưng quan trọng hơn, cô đã học được cách sống cùng với số tiền ấy một cách thoải mái. Bởi rốt cuộc, sự an toàn không nằm trong những con số, mà nằm ở khả năng cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng, giữa ngày mai và hôm nay.

(Theo Toutiao)

Người đàn ông vừa mua xe mới, lái khỏi showroom thì tông vào chiếc Maserati phải sửa hết 369 triệu đồng, bảo hiểm từ chối bồi thường: “Hợp đồng 7 phút nữa mới có hiệu lực”

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
100 năm cuộc đời của cố “thuyền trưởng” bệnh viện Bạch Mai: 91 tuổi vẫn đạp xe đến viện, tự giặt quần áo mỗi ngày và bài học dạy con qua 1 miếng táo

100 năm cuộc đời của cố “thuyền trưởng” bệnh viện Bạch Mai: 91 tuổi vẫn đạp xe đến viện, tự giặt quần áo mỗi ngày và bài học dạy con qua 1 miếng táo Nổi bật

Ngày mai, 1 sự kiện đặc biệt quan trọng với 30 triệu học sinh, sinh viên sẽ diễn ra

Ngày mai, 1 sự kiện đặc biệt quan trọng với 30 triệu học sinh, sinh viên sẽ diễn ra Nổi bật

Đúng Rằm tháng 7 Âm lịch, có 4 con giáp liên tiếp đón tin vui tài lộc, không lo vận xui, sự nghiệp rực rỡ

Đúng Rằm tháng 7 Âm lịch, có 4 con giáp liên tiếp đón tin vui tài lộc, không lo vận xui, sự nghiệp rực rỡ

18:29 , 04/09/2025
Nhà văn nổi tiếng chỉ rõ: Con cái hiếu thảo với mẹ khi lớn lên là vì người mẹ làm đúng 3 điều này!

Nhà văn nổi tiếng chỉ rõ: Con cái hiếu thảo với mẹ khi lớn lên là vì người mẹ làm đúng 3 điều này!

18:19 , 04/09/2025
Đừng dùng chai nhựa này để đựng đồ nữa, đến lúc ung thư mới hối hận thì đã muộn!

Đừng dùng chai nhựa này để đựng đồ nữa, đến lúc ung thư mới hối hận thì đã muộn!

18:05 , 04/09/2025
Thường xuyên hỏi 3 câu này qua điện thoại là biểu hiện của EQ thấp

Thường xuyên hỏi 3 câu này qua điện thoại là biểu hiện của EQ thấp

17:48 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên