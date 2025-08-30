Rút sổ tiết kiệm hơn 3,3 tỷ đồng để mua vàng rồi giữ trong két suốt 6 năm, người phụ nữ thừa nhận: “Lãi gấp đôi nhưng ăn không ngon, ngủ không yên”

Năm 2017, bà Trương, sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, đưa ra quyết định táo bạo: rút toàn bộ sổ tiết kiệm trị giá 900.000 NDT ( hơn 3,3 tỷ đồng) để mua vàng. Khi đó, với số tiền dành dụm sau nhiều năm kinh doanh, bà Trương mua được 3kg vàng (tương đương 80 lượng vàng).

Theo lời kể, quyết định này bắt nguồn từ lo ngại lãi suất ngân hàng giảm và nỗi ám ảnh lạm phát. “Tiền gửi ngân hàng khi ấy lãi chỉ hơn 2% một năm, tính ra chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó, vàng được coi là ‘hầm trú ẩn an toàn’. Tôi nghĩ đầu tư vàng chắc chắn sẽ giữ được giá trị, nên mới dồn hết vào đó”, bà Trương chia sẻ.

Đến năm 2023, khi giá vàng lập đỉnh, giá trị số vàng bà Trương cất trong két đã tăng gần gấp đôi. So với khoản đầu tư ban đầu, ước tính số vàng ấy có giá trị hơn 1,74 triệu NDT, tương đương lãi ròng hơn 840.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) sau 6 năm.

“Nếu tôi gửi ngân hàng thì sau 6 năm chắc chỉ lãi được một chút tiền. Giữ vàng tuy mạo hiểm nhưng kết quả thì đúng là vượt xa mong đợi”, bà nói.

Tuy nhiên, trái ngược với con số lợi nhuận ấn tượng, bà Trương thú nhận 6 năm qua là quãng thời gian đầy căng thẳng với bà.

“Tôi thường xuyên mất ngủ vì lo vàng rớt giá. Có lúc giá vàng giảm sâu, tôi sợ hãi đến mức không dám mở điện thoại xem tin tức. Nhiều lần tôi muốn bán đi để giải thoát, nhưng cứ sợ bán xong giá lại tăng”, bà kể.

Không chỉ vậy, việc cất giữ hơn 3kg vàng trong két cũng trở thành gánh nặng cho gia đình. Bà Trương luôn phải giấu kín chuyện này.

“Ngay cả đi du lịch cũng không yên tâm, cứ nghĩ ở nhà có vàng trong két là tim lại đập loạn nhịp”, bà nói thêm.

Theo các chuyên gia tài chính Trung Quốc, vàng đúng là kênh phòng hộ hữu hiệu trong thời kỳ bất ổn, nhưng cũng đi kèm áp lực tâm lý. Nhà đầu tư cá nhân thường mắc sai lầm khi dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất nên thường phải sống trong trạng thái bất an.”

Ngoài ra, việc mua vàng để cất giữ tại nhà cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn tài sản. Nhiều ngân hàng thương mại Trung Quốc hiện đã cung cấp dịch vụ ký gửi vàng, nhưng tâm lý “giữ vàng trong tay mới yên tâm” vẫn khá phổ biến ở thế hệ trung niên.

Nhìn lại 6 năm qua, bà Trương vừa mừng vừa ngậm ngùi. “Tôi lãi đậm thật nhưng ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng sợ vàng rớt giá”. Người phụ nữ này cho biết bà sẽ cân nhắc bán bớt số vàng tích trữ để gửi ngân hàng hoặc đầu tư bất động sản nhỏ, vừa để đa dạng hóa tài sản vừa giải tỏa áp lực.

Trên các diễn đàn tài chính Trung Quốc, không ít người chia sẻ tâm lý tương tự bà Trương. Điều này phản ánh thực tế rằng đầu tư không chỉ là bài toán lợi nhuận, mà còn là sự cân bằng tinh thần.

(Theo Baijiahao)










