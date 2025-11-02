Công cụ "trị lỗi" của Windows 11 lại mắc lỗi, không thể đóng chính mình

Không ít lần, Microsoft tung ra một bản cập nhật để vá lỗi tồn đọng trong hệ điều hành, nhưng vô tình lại tạo ra lỗi khác.

Lần này, Task Manager, công cụ được nhiều người sử dụng để "đóng tiến trình lỗi", lại chính là phần bị lỗi.

Theo ghi nhận từ Neowin, bản cập nhật không kèm vá bảo mật mới nhất của Windows 11 (phiên bản 24H2 và 25H2) đang gặp một vấn đề kỳ lạ: khi người dùng đóng Task Manager, tiến trình của nó không thực sự kết thúc mà vẫn tiếp tục chạy ngầm. Mỗi lần mở lại Task Manager, hệ thống lại tạo thêm một bản sao mới của cùng tiến trình, khiến danh sách trong Task Manager ngày càng dài ra.

Thông thường, Task Manager tiêu tốn rất ít tài nguyên, nên việc có vài tiến trình chạy song song gần như không ảnh hưởng đến hiệu năng. Tuy nhiên, nếu người dùng mở hàng chục hoặc hàng trăm lần, tác động đến CPU và RAM có thể trở nên đáng kể, đặc biệt trên những máy cấu hình thấp. Cách khắc phục tạm thời là khởi động lại máy tính.

Một lựa chọn khác là đóng tất cả tiến trình trùng lặp rồi sử dụng lệnh "End task" để ngăn việc tự nhân bản khi mở lại Task Manager. Ngoài ra, Windows 11 còn có một mẹo hữu ích khác: nhấn chuột phải vào biểu tượng ứng dụng trên thanh taskbar, chọn "End process" để buộc dừng chương trình ngay lập tức, tính năng này cực kỳ tiện lợi trong các trường hợp Task Manager không phản hồi.

Tuy nhiên, tính năng "End process" này lại không được bật mặc định. Người dùng cần vào Settings > Advanced và kích hoạt tùy chọn "End Task" thủ công nếu muốn sử dụng.

Hiện tại, Microsoft vẫn chưa lên tiếng xác nhận lỗi này. Các trang chuyên về Windows đã thử nghiệm trên nhiều thiết bị và máy ảo sử dụng bản cập nhật mới nhất của Windows 11 (24H2 và 25H2), lỗi nhân bản tiến trình Task Manager đều xuất hiện.

Một lỗi nhỏ, nhưng đủ để khiến người dùng bật cười: công cụ dùng để "sửa lỗi tiến trình" lại trở thành chính tiến trình bị lỗi.