Công khai số hotline 2 lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông khu vực 1- TP HCM

Ngày 15-8, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM cho biết từ hôm nay đơn vị chính thức công khai số điện thoại hotline của 2 phó trưởng phòng phụ trách khu vực 1.

Theo đó, số hotline của thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga là 0908549199; thượng tá Phạm Quang Trưởng là 0908934599.

Cảnh sát giao thông khu vực 1 hướng dẫn người dân thủ tục hành chính

Việc công khai này nhằm để tiếp nhận ý kiến phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực 1- TP HCM.

Mọi phản ánh, người dân, doanh nghiệp gửi qua tin nhắn SMS hoặc Zalo số hotline nói trên để kịp thời tiếp nhận và giải quyết.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM- khu vực 1 (quản lý 36 xã phường khu vực Bình Dương cũ) có trụ sở chính đặt tại số 99, đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Hai phó trưởng phòng phụ trách gồm thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga và thượng tá Phạm Quang Trưởng.

Ngoài ra, tại khu vực Bình Dương cũ còn có Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13 (số 99, đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp, TP HCM); Đội Cảnh sát giao thông số 1 (đường ĐH 415, ấp suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên, TP HCM); Đội Cảnh sát đường thủy (đường Phan Bội Châu, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một, TP HCM).



