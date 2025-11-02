Công nghệ 1/11: AI vào Quốc hội Albania, doanh thu Viettel Post vượt kế hoạch

Viettel Post hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu quý 3

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với doanh thu đạt 4.957 tỷ đồng, hoàn thành 103,95% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Đội xe Unitel Logistics của Viettel Post ra mắt tại Lào trong quý 3/2025. (Nguồn: Viettel)

Trong quý này, Viettel Post cũng chính thức ra mắt dịch vụ Tomato Box - giải pháp gửi hàng nhanh gọn cho khách cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, với quy trình tạo đơn chỉ trong 60 giây qua link trực tuyến, hotline hoặc mã QR tại bưu cục.

Viettel Post cũng giành 3 giải thưởng lớn tại IBA 2025, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành logistics Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái logistics xanh, thông minh và xuyên biên giới.

MediaTek ra mắt vi xử lý Kompanio 540 dành cho Chromebook

Ngày 31/10, MediaTek chính thức giới thiệu Kompanio 540, vi xử lý mới dành cho các dòng Chromebook mỏng nhẹ, siêu di động, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên trong kỷ nguyên số hóa.

Kompanio 540 nổi bật với bộ xử lý 8 lõi, tích hợp CPU Arm Cortex-A78, GPU lõi kép, hỗ trợ LPDDR5 và UFS 3.1, mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đa nhiệm mượt mà và tiết kiệm điện năng. Thiết kế không quạt giúp máy hoạt động êm ái, thời lượng pin kéo dài hơn 35% so với các đối thủ.

Các mẫu Chromebook sử dụng chip này sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 1/2026.

Bộ trưởng AI hỗ trợ Quốc hội

Thủ tướng Albania, ông Edi Rama, tuyên bố tại Diễn đàn Đối thoại toàn cầu ở Berlin (Đức) rằng Diella, "Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo" đầu tiên của nước này, đã "thai nghén" và “cho ra đời” 83 trợ lý kỹ thuật số để phục vụ công việc tại Quốc hội.

83 trợ lý này sẽ tham gia phiên họp, ghi chép nội dung và đưa ra tư vấn cho nghị sĩ về cách phản ứng với các dự luật. Theo ông Rama, “những đứa con” này sẽ tiếp thu kiến thức từ Diella về luật pháp EU và các lĩnh vực liên quan.

Bộ trưởng AI của Albania sẽ "cho ra đời" 83 trợ lý kỹ thuật số hỗ trợ Quốc hội. (Nguồn: Tawarepakistan)

Diella – tên gọi mang nghĩa “Mặt Trời” trong tiếng Albania – ban đầu là một trợ lý kỹ thuật số giúp người dân truy cập dịch vụ công trực tuyến. Đến tháng 9/2025, "cô" chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo, phụ trách các quyết định về đấu thầu công, với cam kết “100% không tham nhũng”.

Tại diễn đàn, Diella cũng phát biểu rằng trí tuệ nhân tạo, khi gắn với các giá trị dân chủ và bản sắc văn hóa, có thể làm tăng cường chứ không làm suy yếu năng lực lãnh đạo con người.

"Cô" khẳng định mình và các trợ lý sẽ không thay thế công chức, mà sẽ hỗ trợ họ ra quyết định bằng dữ liệu và xử lý những công việc lặp lại.