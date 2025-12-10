Công nghệ 10/12: OpenAI lần đầu có CRO, Microsoft rót vốn khủng vào Ấn Độ

OpenAI bổ nhiệm Denise Dresser làm Giám đốc doanh thu đầu tiên

OpenAI vừa thông báo bổ nhiệm Denise Dresser, CEO của Slack, trở thành Giám đốc doanh thu (Chief Revenue Officer) đầu tiên của công ty. Đây là động thái nhằm trấn an các nhà đầu tư rằng OpenAI đang nghiêm túc trong việc tìm kiếm lợi nhuận từ công nghệ trí tuệ nhân tạo mà họ phát triển.

Bà Denise Dresser trong một sự kiện năm 2024. (Nguồn: Kimberly White)

Dresser sẽ phụ trách chiến lược doanh thu toàn cầu, giúp nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI vào hoạt động hàng ngày. Trước đó, bà đã có hơn một thập kỷ làm việc tại Salesforce, nơi bà đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp Slack sau thương vụ mua lại trị giá 27,7 tỷ USD vào năm 2020. Năm 2023, bà được CEO Marc Benioff chọn làm lãnh đạo Slack.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh OpenAI đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ như Google với Gemini 3. CEO Sam Altman gần đây đã phát động “code red” nội bộ nhằm cải thiện ChatGPT và trì hoãn các dự án khác để tập trung vào sản phẩm chủ lực.

Microsoft đầu tư 17,5 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Ấn Độ

Microsoft vừa công bố khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại châu Á, trị giá 17,5 tỷ USD trong vòng bốn năm tới để phát triển hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ.

Thông tin này được CEO Satya Nadella chia sẻ sau cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi ở New Delhi. Nadella cho biết khoản đầu tư nhằm giúp Ấn Độ xây dựng “hạ tầng, kỹ năng và năng lực chủ quyền” cần thiết cho tương lai AI.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu cạnh tranh gay gắt để mở rộng tại Ấn Độ – một trong những thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh nhất thế giới. Trước đó, Google cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng trung tâm AI tại thành phố Visakhapatnam.

Microsoft hiện có hơn 22.000 nhân viên tại Ấn Độ và đang mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tính toán tiên tiến. Công ty dự kiến sẽ đưa trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhất tại nước này vào hoạt động vào giữa năm 2026.

DeepSeek và cú thắng lớn từ IPO Moore Threads

Doanh nhân Liang Wenfeng, nhà sáng lập DeepSeek, vừa ghi dấu ấn lớn khi quỹ đầu tư định lượng High-Flyer do ông đồng sáng lập đã mua hơn 82.000 cổ phiếu của công ty thiết kế chip Moore Threads Technology trong đợt IPO tại Thượng Hải.

Ông Liang Wenfeng, người sáng lập kiêm CEO của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek. (Nguồn: Shutterstock)

Moore Threads, được xem là “câu trả lời của Trung Quốc cho Nvidia”, đã có màn ra mắt ấn tượng khi cổ phiếu tăng gấp 5 lần chỉ sau hai ngày giao dịch. Sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư phản ánh chiến lược của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy tự chủ công nghệ và phát triển ngành bán dẫn nội địa. Nhờ đó, High-Flyer thu về khoản lợi nhuận gần 40 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD).

Liang Wenfeng cho biết DeepSeek không vội gọi vốn bên ngoài nhờ nguồn lực dồi dào từ High-Flyer. Điều này giúp công ty tập trung vào phát triển các mô hình AI hiệu quả về chi phí, đồng thời hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng trong nước để xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ.