Công nghệ 23/10: Đơn giản hóa 734 thủ tục hành chính, triển khai Luật KH&CN

23-10-2025 - 09:55 AM | Kinh tế số

Chính phủ vừa ban hành loạt chỉ đạo quan trọng nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Rà soát 734 thủ tục hành chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 201, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát 734 thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục có thông tin đã được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia. Mục tiêu của việc làm này là loại bỏ yêu cầu cung cấp lại giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Công nghệ 23/10: Đơn giản hóa 734 thủ tục hành chính, triển khai Luật KH&CN- Ảnh 1.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Thủ tướng nhấn mạnh việc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại các giấy tờ mà thông tin đã có trong hệ thống dữ liệu. Các Bộ, ngành cần sửa đổi văn bản pháp luật để thực hiện phương án này.

Bộ Tư pháp được giao hướng dẫn chi tiết, tổng hợp kết quả và xây dựng cơ chế đặc biệt để xử lý các vướng mắc pháp lý, trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/11.

Chính phủ triển khai Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định 2330, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10.

Kế hoạch tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Hoàn thiện pháp lý; tuyên truyền hiệu quả và rà soát văn bản pháp luật, đề xuất sửa đổi trước ngày 15/11.

Meta cắt giảm khoảng 600 vị trí trong phòng thí nghiệm AI

Meta đang tiến hành tái cơ cấu bộ phận trí tuệ nhân tạo bằng cách cắt giảm khoảng 600 vị trí tại phòng thí nghiệm AI Superintelligence, bao gồm nhóm nghiên cứu FAIR và các đội sản phẩm, hạ tầng AI.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ, Meta nhận thấy các nỗ lực AI hiện tại đã trở nên quá cồng kềnh. Giám đốc AI Alexandr Wang cho biết, việc thu gọn đội ngũ sẽ giúp ra quyết định nhanh hơn và tăng phạm vi ảnh hưởng của từng cá nhân.

Những người bị ảnh hưởng được khuyến khích ứng tuyển vào các vị trí khác trong công ty. Wang nhấn mạnh rằng đây là những nhân sự tài năng và Meta vẫn cần họ ở các bộ phận khác.

Dù cắt giảm ở một số bộ phận, Meta vẫn tích cực tuyển dụng cho TBD Lab – đơn vị mới tập trung vào các đột phá AI. Những nhân sự nổi bật mới gồm Ananya Kumar (cựu nghiên cứu viên OpenAI) và Andrew Tulloch (đồng sáng lập Thinking Machines).

Theo Minh Hoàn

VTC News

