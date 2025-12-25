Công nghệ 25/12: Việt Nam bứt phá xuất khẩu e-commerce 2025

Amazon: Xuất khẩu e-commerce Việt Nam bứt phá 2025

Amazon Global Selling Việt Nam vừa phát hành Báo cáo Trao quyền cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2025, đánh dấu một năm tăng trưởng nổi bật của xuất khẩu trực tuyến.

Theo báo cáo, doanh số từ sản phẩm mang thương hiệu Việt tăng hơn 40%, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu dựa trên sản lượng sang xây dựng giá trị thương hiệu. Đáng chú ý, số lượng nhà bán hàng đạt doanh thu trên 1 triệu USD/năm đã tăng tới 60% trong năm 2025.

Doanh nghiệp Việt tăng tốc xuất khẩu trực tuyến trong năm 2025. (Nguồn: Amazon)

Thành công này đến từ chiến lược trao quyền cho doanh nghiệp Việt, giúp họ nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đổi mới sản phẩm và phát triển thương hiệu độc lập. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình gia công (OEM) sang xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Giải chạy trực tuyến góp 3,7 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn

Sau 24 ngày diễn ra (28/11 – 21/12), UpRace 2025 – giải chạy trực tuyến vì cộng đồng đã khép lại với những kết quả đầy ấn tượng: Hơn 914.000 người tham gia, ghi nhận hơn 3,5 triệu km chạy và quyên góp được hơn 3,7 tỷ đồng.

Nguồn quỹ thu được đã được phân bổ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO), cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam.

Trong đó, Quỹ Vừ A Dính nhận khoảng 2 tỷ đồng để trao hơn 8.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số. ASVDO nhận khoảng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật. Trung tâm Sơ sinh Việt Nam triển khai 388 khóa đào tạo hồi sức sơ sinh (NLS) cho nhân viên y tế, góp phần cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh.

Nvidia ký thỏa thuận công nghệ AI với Groq

Nvidia đã đạt được thỏa thuận cấp phép công nghệ chip của Groq – một startup nổi tiếng với giải pháp tăng tốc cho quá trình suy luận AI. Đồng thời, Nvidia cũng sẽ tuyển dụng CEO Jonathan Ross (cựu lãnh đạo mảng chip AI của Google) cùng Chủ tịch Sunny Madra và nhiều kỹ sư chủ chốt của Groq.

Groq cho biết đây là thỏa thuận không độc quyền, nghĩa là công ty vẫn tiếp tục hoạt động độc lập dưới sự dẫn dắt của CEO mới Simon Edwards. CNBC trước đó đưa tin rằng Nvidia có thể đã chi tới 20 tỷ USD để mua lại Groq, nhưng cả hai bên đều chưa xác nhận.

CEO Nvidia Jensen Huang gặp gỡ startup công nghệ – động thái thể hiện chiến lược bắt tay nhân tài AI. (Nguồn: Yahoo)

Thỏa thuận giữa Nvidia và Groq cho thấy chiến lược mới của các tập đoàn công nghệ lớn: Thay vì mua lại toàn bộ startup, họ tập trung vào cấp phép công nghệ và tuyển dụng nhân tài. Đây là bước đi giúp Nvidia duy trì lợi thế trong kỷ nguyên AI suy luận, đồng thời mở ra nhiều câu hỏi về tính độc lập và tương lai của Groq.

Mỹ cấm nhập cảnh cựu Ủy viên EU về công nghệ

Chính quyền Mỹ vừa áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với năm chuyên gia công nghệ châu Âu, trong đó có Thierry Breton, cựu Ủy viên châu Âu phụ trách Thị trường Nội địa và Dịch vụ Kỹ thuật số.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, những nhân vật này bị cáo buộc đã thúc đẩy các quy định của EU nhằm “cưỡng ép các nền tảng Mỹ phải kiểm duyệt quan điểm của người Mỹ”. Chính quyền cho rằng đây là hành động “censorship ngoài lãnh thổ” không thể chấp nhận.

Các chuyên gia nhận định lệnh cấm cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa chính quyền Mỹ và các công ty công nghệ, vốn được hưởng lợi nếu Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU bị nới lỏng hoặc bãi bỏ.