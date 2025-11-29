Công nghệ 29/11: Trung Quốc dùng robot hình người hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh

Trung Quốc thử nghiệm robot hình người tại cửa khẩu biên giới

Trung Quốc vừa bắt đầu thử nghiệm robot hình người để hỗ trợ công tác quản lý tại cửa khẩu biên giới giáp Việt Nam. Đây là bước đi mới trong chiến lược đưa robot vào các dịch vụ công cộng, phản ánh tham vọng của Bắc Kinh trở thành quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và robot.

Theo hợp đồng trị giá 37 triệu USD, UBTech Robotics – công ty có trụ sở tại Thâm Quyến – sẽ triển khai dòng robot Walker tại khu vực thử nghiệm. Những robot này có khả năng tự động thay pin, giúp hoạt động liên tục mà không cần dừng để sạc.

Trung Quốc đã đưa robot trở thành ưu tiên quốc gia, đưa máy móc vào các dịch vụ công. (Nguồn: Reuters)

Trong giai đoạn thử nghiệm, robot sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Hướng dẫn khách du lịch, quản lý hàng chờ, hỗ trợ hậu cần và thậm chí có thể tuần tra tại các nhà máy gần biên giới. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chúng sẽ vận hành bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp hay được điều khiển từ xa.

Động thái này nằm trong chiến lược rộng hơn của Trung Quốc về phát triển robot phục vụ công cộng. Trước đó, cảnh sát tại thành phố Ôn Châu đã thử nghiệm robot tuần tra có gắn camera và khí gas, trong khi một robot giám sát môi trường đã được triển khai tại ga tàu Zhengzhou East.

Các chuyên gia dự báo ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc có thể đạt quy mô 82 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, chiếm khoảng một nửa thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng sản xuất có thể vượt quá nhu cầu thực tế khi các nhà máy mở rộng quy mô quá nhanh.

Google hạn chế miễn phí Nano Banana Pro vì nhu cầu quá cao

Google vừa thông báo giới hạn số lần sử dụng miễn phí đối với mô hình tạo ảnh Nano Banana Pro. Theo tài liệu hỗ trợ, người dùng không trả phí hiện chỉ có thể tạo hai hình ảnh mỗi ngày, giảm từ mức ba hình ảnh trước đó. Công ty cho biết nhu cầu tạo và chỉnh sửa ảnh đang tăng mạnh, vì vậy giới hạn này có thể thay đổi thường xuyên và sẽ được đặt lại hàng ngày.

Không chỉ Nano Banana Pro, Google cũng áp dụng hạn chế tương tự với Gemini 3 Pro. Ban đầu, khi ra mắt vào ngày 18/11, người dùng được phép thực hiện năm lượt miễn phí mỗi ngày, giống như phiên bản Gemini 2.5 Pro. Tuy nhiên, hiện tại mức truy cập miễn phí chỉ còn ở dạng “basic access”, với giới hạn thay đổi tùy thời điểm.

Google siết hạn mức miễn phí Nano Banana Pro trước làn sóng sử dụng vượt kiểm soát. (Nguồn: Google)

Trong khi đó, các gói trả phí Google AI Pro và AI Ultra vẫn giữ nguyên mức sử dụng: Lần lượt 100 và 500 lượt mỗi ngày. Điều này cho thấy Google đang khuyến khích người dùng chuyển sang dịch vụ trả phí để đáp ứng nhu cầu cao về tạo ảnh và AI.

Động thái này không phải mới trong ngành. Trước đó, OpenAI cũng từng trì hoãn việc cung cấp công cụ tạo ảnh tích hợp trong ChatGPT cho người dùng miễn phí, sau khi tính năng này trở nên quá phổ biến. Sau đó, công ty mới mở rộng lại cho nhóm người dùng không trả phí.

Elon Musk và tham vọng thống trị thị trường WiFi trên máy bay

Emirates vừa trở thành hãng hàng không mới nhất ký kết hợp tác với Starlink – dịch vụ internet vệ tinh của Elon Musk. Starlink hiện đã có mặt trên 17 hãng hàng không khác, bao gồm nhiều hãng lớn trên thế giới. Tốc độ kết nối từng được thử nghiệm đạt tới 215 Mbps, đủ để thực hiện cuộc gọi video mượt mà, thậm chí nhanh hơn nhiều dịch vụ cáp quang mặt đất.

Khác với các đối thủ như Viasat hay Amazon Leo, Starlink sở hữu mạng lưới hơn 7.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp, giúp giảm độ trễ và duy trì tốc độ cao ngay cả khi bay qua đại dương. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng gây lo ngại cho giới thiên văn học vì ảnh hưởng đến quan sát không gian.

Điểm đáng chú ý là tất cả các hãng hàng không hợp tác với Starlink đều cung cấp dịch vụ miễn phí. Emirates dự kiến sẽ trang bị Starlink cho toàn bộ 232 máy bay của mình vào năm 2027, trong đó có cả Airbus A380 – dòng máy bay hai tầng lớn nhất thế giới.

Tham vọng của Elon Musk là biến Starlink thành chuẩn mực mới cho internet trên không, buộc các hãng hàng không phải theo kịp để giữ chân khách hàng. Với tốc độ phủ sóng nhanh chóng, Starlink đang tiến gần đến mục tiêu thống trị thị trường WiFi trên máy bay toàn cầu.