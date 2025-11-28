Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân cần nắm rõ

Theo Công an tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến trong việc chỉnh sửa ảnh chân dung.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI để “tối ưu hóa” ảnh trước khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu đang đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn thông tin cá nhân cũng như quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Sự tiện lợi và khả năng làm đẹp vượt trội của các ứng dụng AI khiến không ít người dân, đặc biệt là người trẻ, có xu hướng chỉnh sửa quá mức ảnh chân dung trước khi nộp hồ sơ. Chỉ với vài thao tác, các phần mềm có thể tự động làm mịn da, xóa nếp nhăn, điều chỉnh đường nét gương mặt, thay đổi tông màu da hay thậm chí xử lý lại phông nền theo chuẩn. Mặc dù mang lại cảm giác tự tin khi ảnh trông đẹp hơn, xu hướng này lại tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ mà nhiều người dân không lường hết.

Điều đáng lo ngại là nhiều ứng dụng AI, nhất là những ứng dụng miễn phí hoặc không rõ nguồn gốc, thường yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị. Khi người dân vô tình cấp quyền, dữ liệu cá nhân như danh bạ, vị trí, lịch sử hoạt động hoặc hình ảnh lưu trong máy có thể bị thu thập và chuyển cho bên thứ ba. Việc để các ứng dụng nắm giữ dữ liệu gương mặt và thông tin nhận dạng càng làm tăng nguy cơ lộ lọt hình ảnh, bị mạo danh hoặc bị sử dụng vào các hoạt động làm giả giấy tờ tinh vi.

Không chỉ dừng lại ở rủi ro dữ liệu, ảnh chỉnh sửa quá mức bằng AI còn dễ làm sai lệch những đặc điểm sinh trắc học quan trọng. Hệ thống nhận diện khuôn mặt của cơ quan quản lý yêu cầu ảnh phải phản ánh trung thực tỷ lệ gương mặt, cấu trúc xương và các đặc điểm nhận dạng. Khi những chỉ số này bị thay đổi bởi công nghệ làm đẹp, ảnh sẽ không khớp với dữ liệu gốc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khiến hồ sơ bị từ chối và người dân phải mất thời gian chụp lại ảnh, nộp lại hồ sơ.

Ngay cả khi hộ chiếu đã được cấp, sự khác biệt giữa ảnh chỉnh sửa và khuôn mặt thật vẫn có thể gây rắc rối tại cửa khẩu hoặc các sân bay quốc tế. Những hệ thống kiểm soát tự động có độ chính xác cao sẽ dễ dàng phát hiện sự không tương đồng, từ đó yêu cầu người dân kiểm tra thủ công, giải trình hoặc bị giữ lại để xác minh. Việc này không chỉ gây chậm trễ chuyến bay mà còn tạo trải nghiệm không mong muốn trong hành trình.

Trước những nguy cơ này, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ nên chỉnh sửa ảnh ở mức tối thiểu, chẳng hạn như loại bỏ bụi hoặc sợi tóc thừa nhưng tuyệt đối không thay đổi các đặc điểm nhận dạng tự nhiên.

Ảnh cần được chụp trong vòng sáu tháng, phản ánh đúng diện mạo hiện tại và tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật như khổ ảnh 4x6 cm, phông nền trắng, ánh sáng rõ ràng và không che khuất khuôn mặt. Theo cơ quan chức năng, để đảm bảo đáp ứng đúng chuẩn và hạn chế tối đa việc chỉnh sửa, người dân nên chụp tại các cơ sở ảnh chuyên nghiệp.

Việc sử dụng AI để có một bức ảnh đẹp hơn có thể đem lại sự hài lòng tức thời, nhưng cái giá phải trả có thể là an toàn dữ liệu, quyền lợi cá nhân và cả lịch trình di chuyển. Trung thực và chính xác khi cung cấp ảnh chân dung không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong thủ tục cấp hộ chiếu mà còn là cách để người dân tự bảo vệ mình trong quá trình hội nhập và đi lại quốc tế.