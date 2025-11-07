Công nghệ 7/11: 5G-Advanced lần đầu kết nối thành công qua vệ tinh LEO

Thử nghiệm thành công kết nối 5G-Advanced NR NTN qua vệ tinh LEO

Hình ảnh mô phỏng kết nối 5G qua vệ tinh, mở ra kết nối liền mạch. (Nguồn: MediaTek)

Ngày 6/11, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), MediaTek, Eutelsat, Airbus, Sharp, ITRI và Rohde & Schwarz (R&S) công bố thử nghiệm thành công kết nối 5G-Advanced NR NTN Rel-19 đầu tiên trên thế giới qua vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) OneWeb của Eutelsat. Thử nghiệm này tuân thủ cấu hình 3GPP Rel-19 NR NTN, sử dụng băng thông 50MHz trên Ku-band và đạt được khả năng chuyển giao thành công.

Thử nghiệm sử dụng chipset NR NTN của MediaTek, gNB NR-NTN của ITRI, vệ tinh OneWeb do Airbus chế tạo, cùng thiết bị đầu cuối người dùng NTN với ăng-ten phẳng do Sharp phát triển. Kết nối được thiết lập từ vệ tinh đến lõi mạng 5G mặt đất thông qua trạm mặt đất tại Trung tâm ESTEC của ESA ở Hà Lan.

Thành công này mở đường cho việc triển khai tiêu chuẩn 5G-Advanced NR NTN, giúp kết nối giữa vệ tinh và mặt đất trở nên liền mạch, giảm chi phí tiếp cận và mở rộng khả năng sử dụng băng thông vệ tinh cho thiết bị NTN toàn cầu. Các chòm vệ tinh tương thích sẽ bổ sung cho mạng mặt đất, tạo ra kết nối phổ quát và mở ra thị trường mới cho smartphone, ô tô và IoT.

Zalo đạt mốc 79,2 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng

Zalo đạt gần 80 triệu người dùng thường xuyên với 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. (Nguồn: Zalo)

Tính đến hết Quý III năm 2025, Zalo ghi nhận 79,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với khoảng 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Đây là một cột mốc tăng trưởng đáng chú ý, tiếp nối đà phát triển ổn định của nền tảng trong những năm qua.

So với cuối năm 2024, khi Zalo có 77,8 triệu người dùng thường xuyên và 2 tỷ tin nhắn/ngày, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2025, nền tảng đã thiết lập kỷ lục mới. Điều này khẳng định vị thế hàng đầu của Zalo trong lĩnh vực nhắn tin tại Việt Nam.

Theo báo cáo “The Connected Consumer” của Decision Lab (Quý II/2025), Zalo tiếp tục giữ vị trí số một về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích trong các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam. 80% người dùng thường xuyên sử dụng.

Zalo không chỉ là công cụ giao tiếp cá nhân mà còn đóng vai trò trong công việc, kết nối khẩn cấp trong thiên tai, hỗ trợ hành chính và dịch vụ công. Việc duy trì vị trí dẫn đầu về lượng người dùng và mức độ yêu thích cho thấy Zalo đang củng cố vai trò là một hệ sinh thái công nghệ quan trọng trong kỷ nguyên chuyển đổi số của Việt Nam.

Starlink ký thỏa thuận toàn cầu lớn nhất về kết nối trực tiếp vệ tinh

Một chuỗi vệ tinh liên lạc Starlink xuất hiện như một dải ánh sáng duy nhất lướt ngang bầu trời, tạo nên khung cảnh ngoạn mục. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/11, Starlink – công ty con của SpaceX do Elon Musk sáng lập – ký thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay về kết nối trực tiếp từ vệ tinh đến điện thoại với tập đoàn viễn thông Veon. Thỏa thuận này mở ra khả năng tiếp cận hơn 150 triệu người dùng tiềm năng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc đua kết nối vệ tinh – điện thoại thông minh.

Công nghệ kết nối trực tiếp đến điện thoại (direct-to-cell) cho phép smartphone kết nối với mạng vệ tinh để nhận tín hiệu viễn thông mà không cần hạ tầng mặt đất. Đây là giải pháp lý tưởng để lấp đầy khoảng trống phủ sóng ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh.

Theo thỏa thuận, Veon sẽ tích hợp dịch vụ của Starlink vào mạng lưới của mình, bắt đầu với Beeline tại Kazakhstan và Kyivstar tại Ukraine. Kyivstar dự kiến triển khai dịch vụ vào quý IV/2025, còn Beeline sẽ theo sau vào năm 2026. Thỏa thuận tại Kazakhstan được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tới Washington.

Hiện tại, Starlink có hơn 7 triệu người dùng trên toàn cầu và hợp tác với các nhà mạng tại 11 quốc gia, bao gồm T-Mobile (Mỹ) và Rogers (Canada). Hệ thống của Starlink vận hành hơn 8.000 vệ tinh, trong đó 650 vệ tinh chuyên phục vụ kết nối trực tiếp đến điện thoại.