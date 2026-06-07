Công nghệ 7/6: iOS 27 và những bước tiến AI mạnh mẽ của Apple tại WWDC

iOS 27: Bước tiến mới cho iPhone

Apple chuẩn bị ra mắt iOS 27 tại sự kiện WWDC, hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Điểm nhấn lớn nhất là Siri được nâng cấp toàn diện với ứng dụng riêng, giao diện chatbot và khả năng xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của Apple trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm người dùng.

iPhone 17 pro max với giao diện mới. (Nguồn: 9to5mac)

Ứng dụng Photos cũng được bổ sung ba công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI: Extend, Enhance và Reframe. Người dùng có thể mở rộng khung hình, tự động cải thiện màu sắc và ánh sáng, hoặc thay đổi góc nhìn sau khi chụp. Camera app sẽ tích hợp thêm chế độ "Siri" để hỗ trợ nhận diện thông tin trực tiếp từ hình ảnh, như quét nhãn dinh dưỡng hay lưu chi tiết liên hệ.

Ngoài ra, Apple Wallet sẽ có tính năng "Create a Pass" giúp tạo vé điện tử từ QR code, Apple Health bổ sung video hướng dẫn và gợi ý sức khỏe, bàn phím iOS cải thiện autocorrect với gợi ý ngữ pháp, và Safari tự động đặt tên nhóm tab. Những thay đổi này cho thấy Apple đang tập trung vào AI để nâng cao trải nghiệm toàn diện cho người dùng iPhone.

OpenAI ra mắt Lockdown Mode

OpenAI vừa công bố tính năng Lockdown Mode nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trước nguy cơ tấn công prompt injection. Đây là hình thức tấn công khi các chỉ dẫn độc hại được ẩn trong nội dung web hoặc tài liệu, khiến chatbot vô tình tiết lộ thông tin quan trọng.

Giao diện minh họa Lockdown Mode - lớp bảo vệ mới của OpenAI chống lại prompt injection. (Nguồn: Getty Images)

Khi kích hoạt, Lockdown Mode sẽ vô hiệu hóa khả năng duyệt web trực tiếp, chặn hiển thị hình ảnh từ internet, ngừng chế độ nghiên cứu chuyên sâu và agent mode. Dù vậy, OpenAI thừa nhận rằng nguy cơ vẫn tồn tại trong nội dung web đã được lưu cache hoặc file tải lên, nhưng mục tiêu chính là giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu.

Theo công bố, Lockdown Mode sẽ được triển khai trước tiên cho tài khoản ChatGPT Business và một số tài khoản cá nhân đủ điều kiện. Đây là bước đi chiến lược của OpenAI nhằm tăng cường bảo mật cho tổ chức và người dùng có nhu cầu xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Google ký hợp đồng 30 tỷ USD với SpaceX

Google vừa đạt thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD với SpaceX để sử dụng trung tâm dữ liệu của xAI, công ty AI do Elon Musk sáng lập. Theo hồ sơ gửi lên SEC, Google sẽ trả 920 triệu USD mỗi tháng từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2029 để có quyền truy cập vào hệ thống GPU và hạ tầng tính toán của xAI.

Thỏa thuận này giúp Google có thêm 110.000 GPU NVIDIA cùng CPU và bộ nhớ, nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ của dịch vụ Gemini Enterprise - gói AI dành cho doanh nghiệp lớn. Google cho biết đây là giải pháp "ngắn hạn, kịp thời" để bổ sung năng lực tính toán trong bối cảnh nhu cầu AI tăng vọt.

Không chỉ Google, SpaceX cũng ký hợp đồng với Anthropic, cho phép công ty này sử dụng trung tâm dữ liệu Colossus 1 với chi phí 1,25 tỷ USD mỗi tháng. SpaceX dự kiến IPO vào ngày 12/6, được kỳ vọng trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử.