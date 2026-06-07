Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên ở APAC đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200

Đây là hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống GPU NVIDIA H200 và được đánh giá, chứng nhận trên môi trường vận hành thực tế.

Hòa Lạc 2 là trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200

Theo Viettel, Hòa Lạc 2 được xây dựng theo định hướng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Khác với nhiều trung tâm dữ liệu truyền thống chủ yếu phục vụ lưu trữ và vận hành ứng dụng, công trình này được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ tính toán hiệu năng cao.

Điểm đáng chú ý là quá trình đánh giá của Uptime Institute được thực hiện trực tiếp trên các cụm máy chủ GPU NVIDIA H200 đang vận hành, thay vì sử dụng tải giả lập như thông lệ. Điều này nhằm kiểm chứng khả năng vận hành liên tục của toàn bộ hệ thống trong điều kiện gần với thực tế khai thác nhất.

Trung tâm dữ liệu AI của Viettel sở hữu hàng trăm siêu máy tính chuyên dụng phát triển AI

Ông Patrick Chan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Uptime Institute, cho biết trung tâm dữ liệu đã đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thiết kế, triển khai hạ tầng và quy trình vận hành nhằm duy trì hoạt động liên tục trong các tình huống sự cố hoặc bảo trì.

Hòa Lạc 2 hiện là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn TCCF Tier III có quy mô lớn nhất Việt Nam, với khoảng 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Trung tâm được trang bị hơn 100 cụm máy chủ sử dụng GPU NVIDIA H200 cùng hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 dành cho các tác vụ AI chuyên sâu.

Để đáp ứng nhu cầu vận hành của các hệ thống tính toán công suất cao, trung tâm sử dụng hệ thống làm mát công suất 5.000 tấn lạnh cùng cơ chế dự phòng kép. Theo Viettel, hệ thống có thể duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố nguồn điện hoặc trong quá trình bảo trì thiết bị.

Một điểm khác biệt của dự án là toàn bộ quá trình từ thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai cho đến đánh giá vận hành kéo dài nhiều tháng đều do đội ngũ kỹ sư Viettel thực hiện mà không thuê đơn vị tư vấn nước ngoài. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong khu vực sử dụng chính các cụm GPU AI đang hoạt động để kiểm tra tải trước khi nhận chứng nhận quốc tế.

Hòa Lạc 2 hiện là một phần của hạ tầng Viettel Cloud. Theo doanh nghiệp, nền tảng này đang được triển khai trên hệ thống 14 trung tâm dữ liệu trên cả nước với hơn 11.500 tủ máy chủ và diện tích sàn khoảng 81.000 m². Hạ tầng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về AI, điện toán đám mây và chuyển đổi số của cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp trong nước.

Uptime Institute là tổ chức độc lập của Mỹ, thành lập từ đầu thập niên 1990 và là một trong những cơ quan tiêu chuẩn uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực đánh giá hiệu suất của các trung tâm dữ liệu. Tổ chức này đã tạo ra hệ thống phân loại Tier từ giữa thập niên 1990 để cung cấp một thước đo chung, khách quan cho toàn ngành, với bốn cấp độ từ Tier I (cơ bản) đến Tier IV (cao nhất). Chứng nhận Tier III được xem là thước đo toàn cầu, đánh giá toàn diện mức độ sẵn sàng và hiệu suất của một trung tâm dữ liệu từ thiết kế, xây dựng đến vận hành. Việc được công nhận đạt chuẩn này đồng nghĩa với cam kết hạ tầng vững chắc, hoạt động ổn định và liên tục cho khách hàng.



