Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ đột phá: Trí tuệ nhân tạo đọc được suy nghĩ con người

09-11-2025 - 08:33 AM | Kinh tế số

Nhóm nghiên cứu người Mỹ vừa công bố một công nghệ đột phá có thể chuyển đổi những gì con người nhìn thấy hoặc tưởng tượng thành mô tả bằng chữ với độ chính xác cao.

Công nghệ "mind captioning" đang khiến giới khoa học sửng sốt khi có thể biến tín hiệu não bộ thành những câu mô tả chính xác về hình ảnh hoặc khung cảnh mà con người đang nghĩ tới. Đây là công nghệ mới do nhóm nhà khoa học Mỹ công bố - một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học thần kinh: Công nghệ “mind-captioning” (tạm dịch: “chú thích suy nghĩ”).

Hệ thống này có thể giải mã hoạt động của não và chuyển đổi những gì con người nhìn thấy hoặc tưởng tượng trong đầu thành câu mô tả bằng chữ với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Công trình được công bố trên tạp chí Science Advances, mở ra viễn cảnh mới trong việc hiểu cách não bộ con người diễn giải thế giới xung quanh. Đồng thời, công nghệ mới này cũng gợi mở tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ người mắc các chứng rối loạn ngôn ngữ, chẳng hạn như sau đột quỵ.

Công nghệ đột phá: Trí tuệ nhân tạo đọc được suy nghĩ con người- Ảnh 1.

Công nghệ “mind-captioning” có thể giải mã hoạt động não và chuyển đổi những gì con người nhìn thấy hoặc tưởng tượng trong đầu thành câu mô tả bằng chữ với độ chính xác cao. (Ảnh: Nature.com)

Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), kỹ thuật này sử dụng công nghệ chụp hình não không xâm lấn để ghi nhận hoạt động thần kinh. Sau đó, các nhà khoa học dùng mô hình ngôn ngữ AI tiên tiến để dự đoán và mô tả chính xác điều mà người tham gia đang nhìn hoặc tưởng tượng.

“Hệ thống có thể dự đoán ở mức độ chi tiết rất cao những gì một người đang nhìn thấy. Đây là điều chưa từng có tiền lệ” , nhà khoa học thần kinh tính toán Alex Huth khẳng định.

Trong hơn một thập kỷ, giới nghiên cứu đã tìm cách dự đoán hình ảnh hoặc âm thanh dựa trên tín hiệu não. Tuy nhiên, việc “dịch” những nội dung phức tạp như video hoặc hình dạng trừu tượng thành ngôn ngữ vẫn là một thách thức lớn.

Các phương pháp trước đây chỉ nhận diện được từ khóa đơn lẻ thay vì toàn bộ ngữ cảnh như chủ thể, hành động và môi trường xung quanh.

Để vượt qua giới hạn này, nhóm nghiên cứu của ông Tomoyasu Horikawa – nhà khoa học thần kinh tại Phòng thí nghiệm Khoa học truyền thông NTT (Nhật Bản) đã phát triển mô hình AI ngôn ngữ sâu. Đầu tiên, họ sử dụng một mô hình ngôn ngữ sâu để phân tích phụ đề của hơn 2.000 video, chuyển mỗi đoạn thành một “chữ ký ý nghĩa” – biểu đồ số thể hiện nội dung video.

Sau đó, nhóm huấn luyện một hệ thống AI khác nhận diện mối liên hệ giữa các “chữ ký ý nghĩa” này và hoạt động não của 6 người tham gia khi họ xem video.

Kết quả cho thấy, AI có thể “dịch” chính xác những gì người tham gia đang xem hoặc tưởng tượng thành câu mô tả hoàn chỉnh, không chỉ liệt kê từ khóa.

Các chuyên gia nhận định, công nghệ “mind-captioning” không chỉ là cột mốc trong nghiên cứu khoa học thần kinh mà còn mở ra khả năng ứng dụng thực tiễn rộng lớn. Trong tương lai, kỹ thuật này có thể hỗ trợ người mất khả năng nói, giúp họ giao tiếp thông qua tín hiệu não.

Dù còn ở giai đoạn đầu, “mind-captioning” đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình giải mã ngôn ngữ của tư duy con người, đưa viễn cảnh “đọc suy nghĩ” vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đến gần hơn với thực tế.

Mã PIN, mã xác thực, thông tin đăng nhập bị đánh cắp ngay trên thiết bị di động mà người dùng không hề hay biết

Theo Trần Vy

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia: "AI và Bán dẫn là hai mặt của một đồng xu, là 'đôi cánh' để nền kinh tế Việt Nam bay lên"

Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia: "AI và Bán dẫn là hai mặt của một đồng xu, là 'đôi cánh' để nền kinh tế Việt Nam bay lên" Nổi bật

Công an cảnh báo: Mã độc được "ngụy trang" trong thứ tưởng như vô hại nhất, tuyệt đối không được bấm vào

Công an cảnh báo: Mã độc được "ngụy trang" trong thứ tưởng như vô hại nhất, tuyệt đối không được bấm vào Nổi bật

Google Maps tại Ấn Độ sẽ có thêm trợ lý AI

Google Maps tại Ấn Độ sẽ có thêm trợ lý AI

16:30 , 08/11/2025
Từ đối thủ giờ thành bạn: Apple được cho là sẽ sử dụng Gemini để nâng cấp Siri vào năm sau

Từ đối thủ giờ thành bạn: Apple được cho là sẽ sử dụng Gemini để nâng cấp Siri vào năm sau

15:31 , 08/11/2025
Chọn mô hình tài sản số nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam?

Chọn mô hình tài sản số nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam?

14:55 , 08/11/2025
OpenAI bị kiện vì các vụ tự tử được cho là liên quan ChatGPT

OpenAI bị kiện vì các vụ tự tử được cho là liên quan ChatGPT

14:37 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên