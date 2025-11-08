Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia: "AI và Bán dẫn là hai mặt của một đồng xu, là 'đôi cánh' để nền kinh tế Việt Nam bay lên"

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh, nhấn mạnh AI đang nhanh chóng thay đổi cách con người thiết kế, sản xuất và quản lý trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trong ngành bán dẫn.

Theo OECD, AI dự kiến đóng góp hơn 15.000 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Với Việt Nam, đây là cơ hội vàng để chuyển dịch từ sản xuất truyền thống sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức.

Ông Hoàng Trung Hiếu cho biết, trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI, xác định đổi mới sáng tạo và AI là các ưu tiên chiến lược quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 – thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đó, Việt Nam cũng đã công bố Danh mục Công nghệ Chiến lược và Sản phẩm Công nghệ Chiến lược, trong đó AI được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất. Theo ông Hiếu, điều này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc lấy AI làm động lực cốt lõi cho tăng trưởng công nghệ cao.

“Việt Nam không chỉ theo đuổi công nghệ, mà còn nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài và xây dựng những trung tâm sản xuất thông minh mang bản sắc Việt Nam,” ông nói.

Ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Sự phát triển của hạ tầng AI chính là ‘đơn đặt hàng’ khổng lồ﻿ cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước

Cũng tại Hội thảo, ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, sự hiện diện của “ba nhà” – Nhà nước, Nhà trường và Nhà doanh nghiệp – là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chung của Việt Nam trong việc phát triển hai lĩnh vực này.

“Việt Nam không thể mãi là người đi sau, sử dụng công nghệ của người khác. Khát vọng của chúng ta là từng bước vươn lên làm chủ, tiến tới tự chủ và khẳng định chủ quyền số quốc gia về AI,” ông Thắng nói.

Theo Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, để hiện thực hóa khát vọng đó, Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều bước đi chiến lược:

Thứ nhất, về thể chế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Quốc hội Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo – nếu được thông qua tại kỳ họp này, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới, cùng với EU, Hàn Quốc và Nhật Bản, ban hành đạo luật riêng về AI.

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ)

“Tinh thần cốt lõi của Luật AI không phải là siết quản lý, mà là kiến tạo một hành lang pháp lý thông thoáng, an toàn, dựa trên quản lý rủi ro để thúc đẩy đổi mới sáng tạo,” ông cho biết.

Thứ hai, về hạ tầng tính toán, ông Thắng khẳng định Nhà nước sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc đầu tư các Trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) quy mô lớn, nhằm đảm bảo năng lực tính toán quốc gia không bị phụ thuộc vào bất kỳ doanh nghiệp hay quốc gia đơn lẻ nào.

“Chúng ta cần những con chip ‘Make in Vietnam’, cần những giải pháp thiết kế, đóng gói và kiểm thử do người Việt làm chủ để xây dựng nên các siêu máy tính đó. Sự phát triển của hạ tầng AI chính là ‘đơn đặt hàng’ khổng lồ cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước”, đại diện Bộ Khoa học Công nghệ nhấn mạnh.

Thứ ba, về nguồn lực tài chính, Việt Nam sẽ kích hoạt các cơ chế tài chính đột phá, bên cạnh các quỹ hiện có như NAFOSTED và NATIF, nghiên cứu hình thành Quỹ Phát triển AI Quốc gia và triển khai cơ chế “AI Voucher” để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ.

Thứ tư, về con người, Việt Nam cần xây dựng thế hệ nhân lực “kép” – vừa am hiểu phần cứng bán dẫn, vừa làm chủ các thuật toán AI tiên tiến. Đây sẽ là tài sản quý giá nhất bảo đảm sự tự chủ bền vững.

Ông Thắng khẳng định, Nhà nước cam kết kiến tạo một hệ sinh thái AI Việt Nam năng động, sáng tạo và tự chủ, trong đó Nhà nước đóng vai trò “nhạc trưởng”, kết nối ba trụ cột “Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp”.

“AI và Bán dẫn là hai mặt của một đồng xu, là đôi cánh để nền kinh tế Việt Nam bay lên”, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia nói.

Các Bộ, ngành – đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua NIC – sẽ cung cấp đồng bộ thể chế, hạ tầng, dữ liệu và tài chính, đồng thời trở thành “khách hàng lớn nhất”, đặt ra các “bài toán đủ lớn, đủ thách thức” để cộng đồng doanh nghiệp, viện và trường cùng tìm lời giải.

“Với trí tuệ và khát vọng Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau giải được những bài toán lớn đó, đưa đất nước tiến vững chắc vào kỷ nguyên số,” ông Thắng nhấn mạnh.