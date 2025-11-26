Công nghệ thông minh mang lại khoảnh khắc thư giãn dưới làn nước cùng GROHE Aqua Intelligence

Để hiện thực hóa điều đó, GROHE đặt con người làm trung tâm trong mọi phát triển, kết hợp cùng sự thấu hiểu sâu sắc, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy đổi mới không ngừng. Từ định hướng đó, thương hiệu không ngừng phát triển các công nghệ độc quyền, tiên phong dẫn đầu ngành, mang lại giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng sống cũng như trải nghiệm với nước mỗi ngày. Những công nghệ cốt lõi này được gọi là GROHE Aqua Intelligence.

GROHE Aqua Intelligence là hiện thân của tinh thần đổi mới - nơi kỹ thuật chính xác chuẩn Đức, thiết kế từng đoạt giải thưởng và cam kết phát triển bền vững hòa quyện một cách tinh tế trong từng trải nghiệm sử dụng. Từ khả năng điều chỉnh mượt mà, kiểm soát nhiệt độ chuẩn xác, đến độ an toàn tối ưu và tia nước cân bằng hoàn hảo, mỗi sản phẩm GROHE được chế tác để mang lại trải nghiệm liền mạch, biến thao tác thường ngày thành khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn. Khám phá cách GROHE Aqua Intelligence hiện thực hóa lời hứa ấy qua từng chi tiết sản phẩm.

GROHE SmartControl

SmartControl là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ điều khiển thông minh và khả năng ghi nhớ cài đặt cá nhân. Với thao tác nhấn và xoay linh hoạt, thiết bị cho phép thiết lập lưu lượng nước lý tưởng, chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ phun và chuyển từ sen trần sang tay sen chỉ bằng một chạm. Mọi chi tiết đều được tính toán chính xác, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà, cá nhân hóa và đồng điệu với từng khoảnh khắc cảm xúc.

GROHE TurboStat

TurboStat - công nghệ cảm biến nhiệt độ chính xác cao, phản hồi trước mọi thay đổi áp lực nước chỉ trong 0.3 giây, nhờ đó, nhiệt độ luôn được duy trì ổn định theo đúng cài đặt mong muốn, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo nước quá lạnh hay quá nóng đột ngột. Dù bạn chuyển từ làn sương nhẹ ấm áp sang tia nước mạnh mẽ, TurboStat vẫn đảm bảo sự thoải mái lý tưởng chỉ với một thao tác xoay nhẹ.

GROHE CoolTouch

Nhờ vào hệ thống làm mát tiên tiến, CoolTouch giữ cho bề mặt ngoài của bộ điều khiển sen tắm luôn an toàn khi chạm - bất kể nước bên trong đang ở nhiệt độ nào. Tính năng này loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bỏng ngoài ý muốn, mang đến sự an tâm cho cả gia đình và những người dùng đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Vì vậy, trải nghiệm tại không gian tắm sẽ càng trở nên trọn vẹn, đầy cảm xúc hơn bao giờ hết.

GROHE DreamSpray

DreamSpray - công nghệ phân phối nước tiên tiến, đảm bảo dòng chảy được phân bổ đồng đều qua từng đầu phun, tạo nên tia nước cân bằng hoàn hảo và áp lực ổn định suốt quá trình sử dụng. Dù là làn sương mỏng manh đánh thức ngày mới hay dòng nước mạnh mẽ xua tan mỏi mệt cuối ngày, DreamSpray khéo léo biến từng giọt nước thành khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn, ngập tràn niềm vui thuần khiết.

GROHE SilkMove

Với cấu tạo lõi van tinh xảo gồm 33 chi tiết, GROHE SilkMove mang đến khả năng điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ nước một cách mượt mà, chính xác. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa hai đĩa sứ cùng khoang dầu bôi trơn giúp SilkMove vận hành nhẹ nhàng, ổn định theo thời gian - để từng điều chỉnh nhỏ nhất cũng diễn ra liền mạch và êm ái.

Hãy trải nghiệm GROHE Aqua Intelligence tại các cửa hàng GROHE ủy quyền gần nhất và khám phá cách kỹ thuật chuẩn Đức kết hợp cùng thiết kế đỉnh cao - để không gian phòng tắm thành ốc đảo riêng tư, để mỗi ngày đều là dịp để đắm mình trong niềm vui thuần khiết. Tìm hiểu thêm tại: https://www.grohe.asia/vn/.

Về GROHE

GROHE là thương hiệu hàng đầu thế giới về giải pháp phòng tắm và nhà bếp. Kể từ năm 2014, GROHE trở thành một phần trong danh mục các thương hiệu của tập đoàn LIXIL – nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sản phẩm nước và nhà ở. GROHE cam kết mang đến "Pure Freude an Wasser" (Niềm vui thuần khiết từ dòng nước) thông qua bốn giá trị cốt lõi: chất lượng, công nghệ, thiết kế và bền vững. Những dòng sản phẩm nổi bật như GROHE Eurosmart hay GROHE Thermostat, cùng các công nghệ tiên tiến như hệ thống nước GROHE Blue, chính là minh chứng cho những giá trị này.

Tập trung vào nhu cầu khách hàng, GROHE tạo ra các giải pháp sản phẩm bền vững và nâng cao chất lượng sống, mang lại giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Để hỗ trợ các đối tác chuyên nghiệp, thương hiệu còn cung cấp nhiều dịch vụ toàn diện như chương trình khách hàng thân thiết GROHE+ và GIVE – chương trình đào tạo thế hệ thợ lắp đặt tương lai.

Với nước là trọng tâm của mọi hoạt động, GROHE đóng góp vào chiến lược trách nhiệm xã hội của LIXIL thông qua chuỗi giá trị tiết kiệm tài nguyên: từ sản xuất trung hòa CO2*, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước và năng lượng, loại bỏ nhựa không cần thiết trong bao bì, đến việc ra mắt các sản phẩm đạt chứng nhận Cradle to Cradle Certified®. Bên cạnh đó, hệ sinh thái truyền thông GROHE X đóng vai trò kết nối ngành công nghiệp và truyền cảm hứng đổi mới. Dù là nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số, trung tâm thương hiệu & truyền thông GROHE X tại Hemer, Đức, hay xe triển lãm di động GROHE X Motion Trucks, thương hiệu luôn tạo ra những cầu nối, giúp hiện thực hóa sứ mệnh của LIXIL: "Kiến tạo những ngôi nhà tốt hơn cho mọi người, ở mọi nơi".

*Bao gồm các dự án bù đắp CO2, xem thêm tại green.grohe.com.

Về LIXIL

LIXIL (Mã giao dịch: TSE 5938) là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực sản phẩm nước và nhà ở, với sứ mệnh kiến tạo những ngôi nhà tốt hơn cho tất cả mọi người, ở mọi nơi. Kế thừa tinh hoa từ di sản Nhật Bản, LIXIL phát triển những công nghệ đột phá, mang đến các sản phẩm chất lượng cao, tiện ích và sáng tạo cho cuộc sống hiện đại. Điều làm nên sự khác biệt của LIXIL không chỉ là công nghệ, mà còn là triết lý thiết kế nhân văn, tinh thần khởi nghiệp, cam kết mang đến sự tiếp cận dễ dàng cho mọi đối tượng, và chiến lược phát triển bền vững. Những giá trị này được hiện thực hóa qua các thương hiệu hàng đầu như INAX, GROHE, American Standard và TOSTEM. Với khoảng 53.000 nhân viên trên hơn 150 quốc gia, sản phẩm của LIXIL chạm đến cuộc sống của hơn một tỷ người mỗi ngày.