Công nghệ Thuỵ Điển đem lại chất lượng toàn diện cho ngành F&B Việt Nam

Lãnh đạo Bộ ban ngành, Đại sứ quán, các doanh nghiệp tham quan gian triển lãm Tetra Pak tại Vietnam FoodExpo 2025.

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam FoodExpo 2025), sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm, đang diễn ra tại SECC (TP.HCM) từ ngày 12–15/11/2025. Năm nay, triển lãm tập trung vào đổi mới công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất – yếu tố then chốt giúp ngành thực phẩm Việt Nam hướng đến phát triển bền vững và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện tại, nhu cầu tiêu dùng đang dịch chuyển rõ rệt. Người mua không chỉ tìm kiếm sản phẩm phù hợp với khẩu vị mà còn đòi hỏi an toàn, minh bạch về nguồn gốc và có trách nhiệm với môi trường. Xu hướng này được thể hiện qua các số liệu như: 60% người tiêu dùng kiểm tra thông tin xuất xứ (NielsenIQ, 2025) và phần lớn sẵn sàng chọn hoặc chấp nhận trả cao hơn cho các sản phẩm có bao bì giảm tác động tới môi trường (Vietnam Report, 2024).

Sự chuyển dịch này không chỉ đến từ người tiêu dùng, mà còn được thúc đẩy bởi chính sách quốc gia. Theo tinh thần của Chiến lược quốc gia về An toàn thực phẩm (với tầm nhìn đến năm 2030) và các văn bản định hướng gần đây, Việt Nam đang thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (như HACCP, ISO 22000...), bản chất là phát triển hệ thống quản lý thực phẩm dựa trên rủi ro.

Đồng thời, chiến lược này cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến để kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các khâu chế biến, bảo quản và đóng gói.

Đây là nền tảng quan trọng để ngành F&B Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo minh bạch và hướng tới kinh tế tuần hoàn.

Trong bối cảnh đó, việc tham khảo những mô hình thành công trên thế giới trở nên cấp thiết. Điển hình là Thụy Điển – quốc gia được xem là hình mẫu về đổi mới sáng tạo và bền vững.

Chất lượng toàn diện với công nghệ Thụy Điển

Thụy Điển từ lâu được xem là quốc gia tiên phong về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Theo Global Innovation Index 2023, Thụy Điển đứng đầu thế giới về chỉ số sẵn sàng công nghệ và nằm trong nhóm dẫn đầu về khả năng cạnh tranh công nghệ.

Trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm, Tetra Pak – tập đoàn Thụy Điển với hơn 70 năm kinh nghiệm – hiện cung cấp giải pháp cho hơn 160 quốc gia, với cam kết “Bảo vệ chất lượng tốt”. Tại Việt Nam, Tetra Pak đồng hành cùng các nhà sản xuất F&B nâng chuẩn quy trình chế biến và đóng gói, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, hiệu quả sản xuất và trách nhiệm môi trường.

Theo Tetra Pak, “chất lượng toàn diện” không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là sự kết hợp giữa chế biến, đóng gói, phân phối và tái chế – đảm bảo sản phẩm an toàn, quy trình hiệu quả và bao bì có thể tham gia vào mô hình tuần hoàn.

Logo Tetra Pak bên tai và dưới đáy hộp là biểu tượng “Bảo vệ chất lượng tốt” toàn diện từ chế biến tới đóng gói.

Giải pháp công nghệ cho tương lai ngành F&B

Ở khâu chế biến, công nghệ tiệt trùng UHT của Tetra Pak cho phép kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm lên tới 12 tháng mà không cần chất bảo quản hay giữ lạnh, nhờ kiểm soát vi sinh và nhiệt độ nghiêm ngặt. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn tới khắp mọi nơi, tiết kiệm chi phí vận hành, vận chuyển, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Hệ thống Tetra PlantMaster – nền tảng tự động hóa và số hóa nhà máy của Tetra Pak – hỗ trợ kết nối và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc tức thời, kiểm soát chất lượng đồng nhất và tối ưu chi phí vận hành. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp F&B thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất.

Giải pháp Tetra PlantMaster giúp doanh nghiệp F&B chuyển đổi số và tự động hóa nhanh hơn, tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khâu đóng gói, bao bì của Tetra Pak được làm chủ yếu từ nguyên liệu giấy (chiếm hơn 70%), lấy từ các khu rừng đạt chứng nhận FSC® đồng thời doanh nghiệp liên tục cải tiến để tăng tỷ lệ nguyên liệu tái tạo lên đến 80% giúp bao bì dễ tái chế hơn. Tetra Pak cũng phối hợp với các bên liên quan để mở rộng chuỗi thu gom, tái chế. Người tiêu dùng dễ dàng mang vỏ hộp giấy Tetra Pak đã qua sử dụng tới các cửa hàng bán lẻ của Vinamilk, TH hoặc các siêu thị lớn.

Cách tiếp cận này cho thấy vai trò của công nghệ Thụy Điển không chỉ dừng ở khâu chế biến, đóng gói sản phẩm, mà còn góp phần hướng tới một chuỗi giá trị F&B tuần hoàn hơn.

Hợp tác để mở khóa tăng trưởng bền vững

“Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ quán Thụy Điển và Business Sweden khi mang gian triển lãm Try Swedish đến với Vietnam FoodExpo năm nay.

Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến của Thụy Điển với sự năng động của Việt Nam, chúng tôi đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng đến một hệ sinh thái thực phẩm an toàn, hiệu quả và bền vững - mang lại lợi ích cho con người, hành tinh và các thế hệ tương lai.” - Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết.



Quan điểm này thể hiện rõ vai trò cầu nối của Tetra Pak giữa công nghệ Thụy Điển và nhu cầu nâng cấp chuỗi giá trị F&B tại Việt Nam, cụ thể là:

• Đảm bảo thực phẩm sẵn có ở mọi nơi thông qua giải pháp chế biến và đóng gói tiên tiến, kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản.

• Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng sáng kiến thu gom, tái chế và hợp tác đa bên để nâng cao nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ EPR.

• Giảm phát thải carbon, bảo vệ con người, thực phẩm và hành tinh.

Hãy ghé thăm gian trưng bày của Tetra Pak từ ngày 12 – 15/11/2025, tại gian C6-7, sảnh A1, SECC, Tp. Hồ Chí Minh để trải nghiệm chất lượng toàn diện được hỗ trợ bởi công nghệ Thụy Điển: từ bao bì phát thải carbon thấp, các giải pháp chế biến tiên tiến đến tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cấp độ toàn cầu.

