Công nghiệp tỉnh Phú Thọ: Tăng trưởng bứt phá, chuyển dịch cơ cấu rõ nét

Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, lấy công nghiệp làm mũi nhọn. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, có thời điểm đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch từ công nghiệp truyền thống sang các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng trưởng lớn.

Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực then chốt. Những dự án lớn trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, quang học – tiêu biểu là dự án của Công ty điện tử BYD Việt Nam – đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ, tạo sức bật mạnh mẽ cho nền kinh tế tỉnh.

Song song với đó, dòng vốn FDI liên tục gia tăng, nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính cải cách và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Nhiều dự án mới được cấp phép, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ như sản xuất linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác, hình thành hệ sinh thái sản xuất bền vững, giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao tính tự chủ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụm Công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành: Mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh công nghiệp Phú Thọ

Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành được xem là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh tế và công nghiệp của Phú Thọ. Đây không chỉ là một dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn để xây dựng Phú Thọ thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực và quốc gia.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, và các chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Không chỉ thu hút đầu tư, mà còn tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tỉnh.

Hiện nay, Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và là điểm sáng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong khu vực và quốc gia.

Có thể nói rằng Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành là "mảnh ghép hoàn hảo", góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp năng động, hiện đại.

Khẳng định vị thế mới của Phú Thọ

Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành không chỉ là một dự án phát triển hạ tầng sản xuất, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Phú Thọ. Với chiến lược phát triển đúng đắn, cùng sự đồng hành của chính quyền và nhà đầu tư, vùng đất trung du giàu truyền thống đang dần khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp mới, năng động của khu vực phía Bắc.