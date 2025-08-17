Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế tích hợp trợ lý AI sắp vận hành

17-08-2025 - 08:24 AM | Kinh tế số

Cục Thuế chuẩn bị đưa vào vận hành Cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế với tích hợp trợ lý AI, giúp tra cứu nhanh và giảm sai sót.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, Cục Thuế cho biết đang chuẩn bị ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững, đồng thời hạn chế những sai sót khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế tích hợp trợ lý AI sắp vận hành- Ảnh 1.

Giao diện Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được thiết kế tối giản và thân thiện với người nộp thuế

Cổng thông tin mới được thiết kế như một công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu thông tin, tiếp cận các quy định của Nhà nước một cách chính xác và kịp thời. Nội dung do chính cơ quan thuế biên soạn, vừa đảm bảo tính chuẩn xác, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu thông qua các bài viết, hình ảnh và video ngắn.

Điểm nổi bật của Cổng là tính năng tích hợp chatbot trợ lý AI có khả năng tư vấn kinh doanh. Công nghệ này giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thông tin hữu ích, đồng thời nâng cao hiệu quả bán hàng và tuân thủ thuế. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế được những sai sót thường gặp trong quá trình kê khai, nộp thuế và quản lý hoạt động kinh doanh.

Cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế tích hợp trợ lý AI sắp vận hành- Ảnh 2.

Chatbot tư vấn phát triển kinh doanh, cung cấp kiến thức hữu ích cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Theo Cục Thuế, hệ thống sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch, chính xác trong công tác thu thuế, đồng thời góp phần cải thiện trải nghiệm của người nộp thuế. Cơ quan này kỳ vọng, khi đi vào vận hành, Cổng thông tin sẽ giúp cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, giảm thời gian xử lý thủ tục, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và hỗ trợ sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Theo Bảo Nguyên

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả”

Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả” Nổi bật

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI Nổi bật

Giải cứu 2 cô gái bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

Giải cứu 2 cô gái bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

16:35 , 16/08/2025
Mua thông tin cá nhân rẻ bằng bát phở, ‘shipper giả’ lừa tiền triệu của khách

Mua thông tin cá nhân rẻ bằng bát phở, ‘shipper giả’ lừa tiền triệu của khách

15:34 , 16/08/2025
Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

15:23 , 16/08/2025
Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

14:43 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên