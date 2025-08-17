Cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế tích hợp trợ lý AI sắp vận hành

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, Cục Thuế cho biết đang chuẩn bị ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững, đồng thời hạn chế những sai sót khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giao diện Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được thiết kế tối giản và thân thiện với người nộp thuế

Cổng thông tin mới được thiết kế như một công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu thông tin, tiếp cận các quy định của Nhà nước một cách chính xác và kịp thời. Nội dung do chính cơ quan thuế biên soạn, vừa đảm bảo tính chuẩn xác, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu thông qua các bài viết, hình ảnh và video ngắn.

Điểm nổi bật của Cổng là tính năng tích hợp chatbot trợ lý AI có khả năng tư vấn kinh doanh. Công nghệ này giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thông tin hữu ích, đồng thời nâng cao hiệu quả bán hàng và tuân thủ thuế. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế được những sai sót thường gặp trong quá trình kê khai, nộp thuế và quản lý hoạt động kinh doanh.

Chatbot tư vấn phát triển kinh doanh, cung cấp kiến thức hữu ích cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Theo Cục Thuế, hệ thống sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch, chính xác trong công tác thu thuế, đồng thời góp phần cải thiện trải nghiệm của người nộp thuế. Cơ quan này kỳ vọng, khi đi vào vận hành, Cổng thông tin sẽ giúp cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, giảm thời gian xử lý thủ tục, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và hỗ trợ sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.