Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

16-08-2025 - 15:23 PM | Kinh tế số

Sáng 18/8, Cục Thuế ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Theo Cục Thuế, đây là bước đi quan trọng của Cục Thuế nhằm đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững và tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển và các mô hình kinh doanh trở nên đa dạng, hoạt động của cá nhân và hộ kinh doanh không còn gói gọn trong các hình thức truyền thống như cửa hàng hay địa điểm cố định.

Để đáp ứng sự thay đổi và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế đã chủ động xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng tất cả người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin thuế đầy đủ, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng.

Mục đích của Cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn họ thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn.

Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế.

Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 2.

Chatbot tư vấn phát triển kinh doanh, cung cấp kiến thức hữu ích cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Nội dung trên Cổng do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh.

Đặc biệt, Cổng thông tin có tích hợp chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Cổng thông tin đã được hoàn thiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa  các đơn vị nghiệp vụ, tiếp thu ý kiến thực tiễn từ các địa phương để phát triển thành kênh hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Cục Thuế kỳ vọng phát triển Cổng thông tin thành công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao minh bạch trong các giao dịch thuế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả”

Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả” Nổi bật

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI Nổi bật

Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

14:43 , 16/08/2025
Mỹ đang thiếu năng lượng để chạy đua xe điện và AI với Trung Quốc?

Mỹ đang thiếu năng lượng để chạy đua xe điện và AI với Trung Quốc?

14:33 , 16/08/2025
Công an cảnh báo lừa đảo dịch vụ 'cấp nhanh' phiếu lý lịch tư pháp

Công an cảnh báo lừa đảo dịch vụ 'cấp nhanh' phiếu lý lịch tư pháp

13:44 , 16/08/2025
Cảnh báo rác AI, video “thối não” đang đầu độc trẻ em trên mạng xã hội

Cảnh báo rác AI, video “thối não” đang đầu độc trẻ em trên mạng xã hội

10:50 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên