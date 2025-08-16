Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu 2 cô gái bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

16-08-2025 - 16:35 PM | Kinh tế số

Cơ quan chức năng Đà Nẵng giải cứu thành công 2 cô gái bị "bắt cóc online", đòi tiền chuộc của gia đình.

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05) Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Theo PA05, lúc 17h30 ngày 15/8, đơn vị tiếp nhận thông tin hỗ trợ xác minh vụ cô T.N. (19 tuổi, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) bị bắt cóc và có kẻ liên hệ với người nhà đòi 400 triệu đồng tiền chuộc. Lúc này, người thân không thể liên lạc được với N.

Phòng PA05 huy động lực lượng xác minh và nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”.

Giải cứu 2 cô gái bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Cô gái 19 tuổi bị "bắt cóc online" được giải cứu. (Ảnh: C.A)

Trên cơ sở các thông tin xác minh, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm nạn nhân. Đến 21h10 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện T.N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Thời điểm này, N. đang chat video với một người tại Campuchia.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online”. Nạn nhân bị dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, lúc 20h ngày 14/8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo mình đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn, gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch. Sau đó, một người tự xưng công an gọi điện, yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng thì mới thả nạn nhân về.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc và giải cứu nữ sinh trên, đưa về nhà an toàn.


Theo Thanh Ba

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả”

Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả” Nổi bật

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI Nổi bật

Mua thông tin cá nhân rẻ bằng bát phở, ‘shipper giả’ lừa tiền triệu của khách

Mua thông tin cá nhân rẻ bằng bát phở, ‘shipper giả’ lừa tiền triệu của khách

15:34 , 16/08/2025
Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Cục thuế thông báo sẽ có thay đổi mới vào 18/8, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

15:23 , 16/08/2025
Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

Deepfake là gì? Vì sao công nghệ này trở thành mối nguy hiểm cần chú ý?

14:43 , 16/08/2025
Mỹ đang thiếu năng lượng để chạy đua xe điện và AI với Trung Quốc?

Mỹ đang thiếu năng lượng để chạy đua xe điện và AI với Trung Quốc?

14:33 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên