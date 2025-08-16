Trang web giả mạo chứa mã độc đánh cắp tiền mà người dùng cần cảnh giác

Các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV và TPBank vừa đồng loạt phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các trang web giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước nhằm phát tán mã độc đánh cắp tiền.

Cụ thể,Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã phát hiện ít nhất 2 webite giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước là https://sbvhn[.]com và “https://state-bank[.]vercel[.]app”.

Các trang này sao chép nguyên giao diện, nội dung từ website chính thức của Ngân hàng Nhà nước rồi chèn tệp tin định dạng APK chứa mã độc. Khi người dùng cài đặt, mã độc sẽ vượt qua hầu hết các biện pháp bảo vệ của thiết bị, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Ít nhất hai địa chỉ giả mạo gồm https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app mà người dùng cần cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ https://sbv.gov.vn, tuyệt đối không mở các đường dẫn lạ hoặc có dấu hiệu giả mạo, không cung cấp thông tin cá nhân, chỉ tải ứng dụng từ Apple App Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android).

"Tuyệt đối không truy cập các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Apple App Store (hệ điều hành iOS) và Google Play Store (hệ điều hành Android)", cảnh báo nhấn mạnh.

Khi phát hiện trang web nghi vấn, cần báo ngay cho Cục Công nghệ thông tin qua số 0848.59.59.83 hoặc email antt@sbv.gov.vn để xử lý.

Liên quan đến mục tiêu nâng cao an ninh, an toàn giao dịch và thúc đẩy chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước mới đây cho biết ngành ngân hàng đã hoàn thành việc "làm sạch" toàn bộ hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán có phát sinh giao dịch trên kênh số.

Cụ thể, toàn bộ hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID, đạt 100% số lượng tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch trên kênh số.

Kết quả này không chỉ đảm bảo dữ liệu khách hàng được chuẩn hóa, mà còn giúp giảm mạnh rủi ro gian lận. So với thời điểm trước ngày 1/7/2024, số vụ khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền đã giảm 59%, trong khi số tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 52%.