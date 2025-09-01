Công trình nào được miễn giấy phép xây dựng?

Dự án chỉ đầu tư xây dựng giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng,… không đầu tư xây dựng công trình nhà ở trên đất và người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất tự xây dựng. Trong quy hoạch chi tiết đã có các thông số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như số tầng cao, mật độ xây dựng, cốt tầng 1, hệ số sử dụng đất….).

Theo ý kiến của Sở Xây dựng, xã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nêu trên vẫn không được miễn giấy phép xây dựng, mà phải là công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trường hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với dự án khu dân cư với mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng và chuyển nhượng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có nhà nước thẩm quyền phê duyệt, khi người dân nhận chuyển nhượng đất và tự xây dựng nhà ở không thuộc đối tượng quy định tại Luật Đường sắt 2025 , người dân phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

Đề nghị ông nghiên cứu, bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.