Công ty bảo hiểm nhân thọ nào đang đổ nhiều tiền nhất vào chứng khoán?

Ghi nhận từ báo cáo tài chính bán niên của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho thấy thị trường chứng khoán đang kênh đầu tư quan trọng của các "ông lớn" như Prudential, Manulife, AIA Việt Nam, Dai-ichi Life hay Bảo Việt.

Trong số này, Prudential tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp đầu tư mạnh tay nhất toàn ngành khi cuối năm 2024, công ty đã phân bổ hơn một nửa danh mục đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu trên UPCoM, với tổng giá trị 19.100 tỉ đồng. Đến nửa đầu năm 2025, con số này tăng lên 19.438 tỉ đồng, tức gần 2%.

Tuy nhiên, kết quả lại không mấy khả quan khi khoản đầu tư chứng khoán của Prudential ghi nhận mức lỗ hơn 291 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 719 tỉ đồng. Điều này kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính của công ty giảm 37% so với cùng kỳ.

Prudential dẫn đầu trong đầu tư vào chứng khoán

Trái ngược với diễn biến tại Prudential, Dai-ichi Life lại gia tăng tỉ trọng đầu tư chứng khoán trong 6 tháng đầu năm. Từ mức 2.977 tỉ đồng đầu năm 2025, lên 3.676 tỉ đồng tính đến 30-6-2025, tương ứng mức tăng 23%.

Bảo Việt Nhân Thọ cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển vốn vào thị trường. Công ty hiện có khoản đầu tư ủy thác tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, khi dành 2.169 tỉ đồng cho cổ phiếu, cao hơn 2% so với cuối năm 2024. Bên cạnh đó, Bảo Việt còn rót thêm 445 tỉ đồng vào các chứng chỉ quỹ thuộc Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động BVFED.

AIA Việt Nam lại chọn cách thận trọng hơn khi giảm nhẹ 2% giá trị đầu tư vào chứng khoán, xuống còn 2.362 tỉ đồng. Dù vậy, trong nửa đầu năm, công ty vẫn thu về 1.874 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng hơn 3% so với cùng kỳ.

Một gương mặt khác là Manulife – dù chưa công bố báo cáo bán niên 2025 – nhưng số liệu năm 2024 cho thấy đây là nhà đầu tư lớn thứ hai trên thị trường, chỉ sau Prudential. Trong năm 2024, công ty đã rót gần 9.978 tỉ đồng vào cổ phiếu, tăng 1,1% so với đầu năm. Đây là khoản đầu tư ngắn hạn lớn thứ hai trong danh mục của Manulife, chỉ đứng sau tiền gửi tiết kiệm.