Công ty chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group báo lãi 241 tỷ đồng sau 6 tháng

Theo thông tin công bố tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Mặt Trời đạt hơn 15.286 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 2.568 tỷ đồng, tăng 15% so với kỳ trước, tạo nguồn tích lũy nội lực quan trọng.

Về cơ cấu vốn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản ở mức 0,71 lần, trong khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,49 lần. Việc phát hành trái phiếu trong kỳ là nhằm mục đích đầu tư, triển khai xây dựng các dự án có nhiều triển vọng sinh lời trong tương lai. Các khoản gốc, lãi đều được Công ty thanh toán đúng hạn cho người sở hữu trái phiếu.

Phối cảnh dự án khu đô thị tại Quảng Trị

Báo cáo của CTCP Tập đoàn Mặt Trời cho biết khả năng thanh toán được cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,64 lần, tăng so với mức 1,47 lần cùng kỳ. Hệ số thanh toán lãi vay duy trì ở mức 1,37 lần.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lãi với lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,69%, cải thiện mạnh so với cùng kỳ, còn tỷ suất trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,5%.