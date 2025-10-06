Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group báo lãi 241 tỷ đồng sau 6 tháng

06-10-2025 - 15:53 PM | Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Mặt Trời vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025.

Theo thông tin công bố tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Mặt Trời đạt hơn 15.286 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 2.568 tỷ đồng, tăng 15% so với kỳ trước, tạo nguồn tích lũy nội lực quan trọng.

Về cơ cấu vốn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản ở mức 0,71 lần, trong khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,49 lần. Việc phát hành trái phiếu trong kỳ là nhằm mục đích đầu tư, triển khai xây dựng các dự án có nhiều triển vọng sinh lời trong tương lai. Các khoản gốc, lãi đều được Công ty thanh toán đúng hạn cho người sở hữu trái phiếu.

Công ty chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group báo lãi 241 tỷ đồng sau 6 tháng- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án khu đô thị tại Quảng Trị

Báo cáo của CTCP Tập đoàn Mặt Trời cho biết khả năng thanh toán được cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,64 lần, tăng so với mức 1,47 lần cùng kỳ. Hệ số thanh toán lãi vay duy trì ở mức 1,37 lần.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lãi với lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1,69%, cải thiện mạnh so với cùng kỳ, còn tỷ suất trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,5%.

Dự án biểu tượng của Sungroup tại thủ phủ du lịch miền Trung được điều chỉnh tăng vốn lên 2 tỷ USD

Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có: CEO bản AI 3D của 'đại gia' lọc hoá dầu 83.000 tỷ Việt Nam xuất hiện, trực tiếp gặp khách hàng

Chưa từng có: CEO bản AI 3D của 'đại gia' lọc hoá dầu 83.000 tỷ Việt Nam xuất hiện, trực tiếp gặp khách hàng Nổi bật

Lộ diện 3 thương hiệu dệt may Việt Nam "sánh vai" Adidas, Nike, Uniqlo, Dior và Chanel trong Top 15 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á

Lộ diện 3 thương hiệu dệt may Việt Nam "sánh vai" Adidas, Nike, Uniqlo, Dior và Chanel trong Top 15 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á Nổi bật

Khai trương siêu thị FujiMart mới tại Vinhomes Ocean Park

Khai trương siêu thị FujiMart mới tại Vinhomes Ocean Park

15:30 , 06/10/2025
Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2025: CP, Lộc Trời từ top 1, top 2 nay không lọt bảng xếp hạng, Dabaco, BAF dẫn trước HAGL

Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2025: CP, Lộc Trời từ top 1, top 2 nay không lọt bảng xếp hạng, Dabaco, BAF dẫn trước HAGL

15:26 , 06/10/2025
Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hỗ trợ trực tiếp 10 triệu Peso cho người dân Philippines sau trận động đất mạnh 6,9 độ

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hỗ trợ trực tiếp 10 triệu Peso cho người dân Philippines sau trận động đất mạnh 6,9 độ

14:45 , 06/10/2025
Tóm tắt livestream của Shark Bình trưa 6/10, kể chuyện từng 5–6 lần suýt phá sản, khán giả bị ẩn, khoá bình luận

Tóm tắt livestream của Shark Bình trưa 6/10, kể chuyện từng 5–6 lần suýt phá sản, khán giả bị ẩn, khoá bình luận

14:17 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên