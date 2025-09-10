Hai công ty thành viên của Sun Group làm chủ đầu tư 2 dự án 68.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh Báo Chính Phủ

Ngày 10/9/2025, Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là nhà đầu tư thực hiện của cả 2 dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 68.000 tỷ đồng.

Cả hai dự án này được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 55 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Khu đô thị mới Đầm Môn có tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ, nằm tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (thuộc Khu kinh tế Vân Phong). Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 1.440ha. Quy mô dân số dự kiến tại dự án là 28.540 người.

Dự án gồm các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch; các công trình hạ tầng công cộng… Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở của dự án với 791 căn nhà ở liền kề, 592 căn biệt thự, 858 căn chung cư và 352 nhà ở xã hội.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 2/2025 đến quý 4/2034.

Dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ, tọa lạc tại xã Vạn Thắng, xã Tu Bông, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 2.579ha. Quy mô dân số dự kiến tại dự án là 74.700 người.

Ngoài các hạng mục dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng công cộng, dự án sẽ có 1.002 căn nhà liền kề, 609 biệt thự, 3.812 căn chung cư và 1.130 căn nhà ở xã hội.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 2/2025 đến quý 4/2034.

Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc là đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng và quản lý đầu tư dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm (Phú Quốc), hay còn được biết đến với tên gọi Sun World Hòn Thơm Phú Quốc. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2018 với công trình nổi bật là cáp treo có tổng chiều dài gần 7.900 m, được chứng nhận cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Cuối tháng 12/2023, công ty đưa vào hoạt động nhiều công trình, sản phẩm giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Nổi bật là công trình Cầu Hôn thu hút nhiều lượt tham quan của du khách, chợ đêm bên biển và show diễn Kiss of the Sea được tổ chức vào mỗi tối.﻿

Còn Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là chủ đầu tư dự án quần thể du lịch giải trí Sunworld Hạ Long (Quảng Ninh).﻿