Loạt "đại gia" Sun Group, BRG, Vinacapital ồ ạt rót vốn, bất động sản Đà Nẵng có diễn biến không ngờ

Mở màn cho làn sóng đầu tư mới, Sun Group hợp tác cùng UBND TP. Đà Nẵng triển khai tổ hợp Da Nang Downtown trên diện tích gần 77 ha, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành trung tâm thương mại, văn hóa và giải trí hoạt động cả ngày lẫn đêm, quy tụ hệ thống công viên văn hóa, nhà hát 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi, trung tâm triển lãm, bảo tàng hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt của quần thể này là tòa tháp 69 tầng lấy cảm hứng từ Ngũ Hành, dự kiến sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Không lâu sau, BRG Group cũng chính thức giới thiệu dự án Capital Square tại phường An Hải. Trên diện tích 6,1 ha, Capital Square phát triển theo mô hình “City in City” với 14 tòa tháp cao từ 24–29 tầng, cung cấp khoảng 3.400 căn hộ cao cấp. Toàn bộ dự án được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài, điều này được kỳ vọng sẽ gia tăng tính hội nhập quốc tế và tạo nên làn sóng giao dịch sôi động tại thị trường căn hộ cao cấp của Đà Nẵng.

Ở khu vực Ngũ Hành Sơn, Vinacapital góp mặt với dự án Newtown Diamond nằm trong khu phức hợp sân golf Da Nang Beach. Trên quỹ đất 1,47 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.640 tỷ đồng, Newtown Diamond bao gồm ba tòa tháp cao 36 tầng mang tên The Emerald, The Sapphire và The Aquamarine. Các tòa tháp được kết nối bởi khối đế thương mại 6 tầng, liên thông qua 3 tầng hầm, cung cấp hơn 1.700 căn hộ đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ, nhắm tới nhóm khách hàng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Mia Center Point tại quận Liên Chiểu cũng đang mở bán, góp phần bổ sung nguồn cung cho phân khúc căn hộ trung cấp. Dự án cao 25 tầng nổi và 1 tầng hầm, quy mô 335 căn hộ với diện tích từ 63–215 m², bao gồm cả căn duplex và penthouse. Với mức giá khởi điểm khoảng 40 triệu đồng/m2, dự án này thu hút nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu an cư kết hợp đầu tư.

Sự đổ bộ của loạt dự án lớn đã tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường bất động sản Đà Nẵng. Theo khảo sát từ Batdongsan.com.vn, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại thành phố này đã tăng trung bình 25% so với cùng kỳ, trong khi giá đất ven biển, ven sông ghi nhận mức tăng trên 10%, thậm chí có nơi vượt đỉnh năm 2019. Các dự án ven sông Hàn hiện đạt mức giá từ 130–200 triệu đồng/m2, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư lẫn khách hàng có nhu cầu ở thực.

Động lực khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng bứt tốc còn đến từ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng. Hàng loạt dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, các trục kết nối Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai, khu công nghệ cao, cùng với việc mở rộng đường Hoàng Văn Thái, xây dựng tuyến metro Đà Nẵng – Hội An và nâng cấp sân bay quốc tế đang góp phần định hình chuỗi giá trị logistics, gia tăng sức cạnh tranh cho thành phố. Những công trình này không chỉ cải thiện năng lực kết nối, mà còn trực tiếp làm gia tăng giá trị bất động sản tại cả trung tâm lẫn vùng ven.

Song song với đó, ngành du lịch – thế mạnh truyền thống của Đà Nẵng đang hồi phục mạnh mẽ. GRDP nửa đầu năm 2025 của thành phố tăng 11,7%, thu hút hơn 62 triệu USD vốn FDI, là nền tảng vững chắc để các tập đoàn lớn mạnh dạn triển khai dự án quy mô. Nhu cầu căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng và các sản phẩm phục vụ cho thuê ngắn hạn cũng tăng trở lại nhờ dòng khách quốc tế phục hồi.

Đất nền Đà Nẵng, vốn là kênh đầu tư quen thuộc, cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trục ven biển từ Sơn Trà – Mỹ Khê – Ngũ Hành Sơn – Hội An đến Chu Lai trở thành điểm nóng khi giá đất tăng 20–30% chỉ trong một năm. Đất mặt tiền Võ Nguyên Giáp được rao bán từ 220–260 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Nhiều khu vực khác như An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hòa Xuân cũng đồng loạt lập mặt bằng giá mới, cho thấy sức hấp dẫn bền vững của phân khúc đất nền.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang nóng lên, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo. Những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và dân cư hiện hữu sẽ an toàn hơn so với các sản phẩm nằm ở khu vực còn thưa vắng, chưa có tiện ích đồng bộ. Đặc biệt, cần cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư: ngắn hạn phù hợp với đất nền tại các khu vực đang có sóng hạ tầng, trong khi đầu tư trung – dài hạn nên nhắm tới vùng ven với quỹ đất lớn, giá còn “mềm”, chờ hạ tầng và đô thị hóa hoàn thiện.