Chiều 28/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp đầu tiên với Hội đồng Tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh cuộc họp nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng về hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng phân định rõ định hướng phát triển Trung tâm tài chính tại TP. Đà Nẵng và tại TP. Hồ Chí Minh cùng các nội dung liên quan.

Theo ông Triết, hiện nay dự thảo Nghị định đang quy định thành lập các cơ quan điều hành và giám sát Trung tâm tài chính theo mô hình tương tự đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, sử dụng một phần biên chế (để định biên phần kinh phí hoạt động ngân sách nhà nước cấp hằng năm) vận hành như các tổ chức chuyên trách, tránh sự can thiệp từ các chính sách ngành, đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch, tự chủ trong việc ban hành các quy định nội bộ, thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc hình thành các cơ quan điều hành độc lập là phù hợp, tuy nhiên cần vận hành theo mô hình doanh nghiệp và thực hiện quyền lực đặc biệt về quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra các vấn đề: Tổ chức bộ máy, thẩm quyền của lãnh đạo cơ quan điều hành, cơ chế lương thưởng…cũng cần các chuyên gia góp ý kiến.

Góp ý tại cuộc họp, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Chính phủ đánh giá cao Dự thảo Nghị định đã bám sát vào Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông đề nghị Nghị định cần bổ sung tính gắn kết của Trung tâm tài chính Đà Nẵng với các lĩnh vực mới và mang tính thử nghiệm cao như tài sản số, Sở giao dịch hàng hóa phái sinh, và thị trường tín chỉ carbon, vốn là những lợi thế mà Đà Nẵng có thể đi đầu.

Sự vào cuộc quyết liệt của thành phố cũng được ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đánh giá rất cao, khẳng định quyết tâm của Đà Nẵng để trở thành một trong hai địa phương phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị sau cuộc họp trực tiếp, các thành viên hội đồng sẽ lập các nhóm chuyên gia thảo luận trực tuyến để linh hoạt và kịp thời đóng góp ý kiến tư vấn đề mặt cơ chế, chính sách trong Dự thảo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn các chuyên gia, thành viên Hội đồng với uy tín của mình sẽ giúp TP. Đà Nẵng trong việc kết nối với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp

Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực.

“Vì vậy, TP. Đà Nẵng mong muốn các thành viên Hội đồng Tư vấn sẽ giới thiệu cho thành phố những nhân lực có chất lượng, nhất là nguồn nhân lực làm việc ở cơ quan quản lý, vận hành Trung tâm tài chính ” - ông Nguyễn Văn Quảng nói - “Nhân sự chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định đến sự thành bại của Trung tâm tài chính. Cơ chế có thể làm ra được, nhưng con người thì không”.

Ông Quảng cũng nhấn mạnh: " Đà Nẵng sẵn sàng làm những việc mới, những điều chưa ai làm. Cái gì khó nhất hiện nay thì Đà Nẵng sẵn sàng làm" . Ví dụ thí điểm về tài sản số, Sở giao dịch hàng hóa phái sinh hay cơ chế giao dịch tín chỉ carbon.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy đã chỉ ra hai nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình được Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính. Trong nghị định này có phải làm rõ sự khác biệt và định hướng phát triển riêng của Trung tâm tài chính Đà Nẵng so với TP. Hồ Chí Minh, tránh sự chồng chéo.

"Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng sẽ phải gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đà Nẵng có Khu thương mại tự do duy nhất cả nước (ở thời điểm hiện tại). Đây là lợi thế cạnh tranh và là sự khác biệt cần làm rõ khi phân định Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng với tại TP. Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Văn Quảng lưu ý.

Thứ hai, thành phố sẽ tập trung xây dựng một cơ quan điều hành Trung tâm tài chính vừa có thẩm quyền, vừa đảm bảo tính linh hoạt để tạo dựng niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.