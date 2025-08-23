Ngày 22/8/2025, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

18 thành viên của Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn bao gồm 18 thành viên là đại diện các Bộ, ngành Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Ông Trần Đình Thiên , Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

Ông Đoàn Ngọc Phi Anh , Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng

Nhiệm vụ của HĐTV là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Các nội dung tư vấn bao gồm Chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Mô hình quản trị, cấu trúc tổ chức, cơ chế điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Chương trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ pháp lý và tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước đầu tư và hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Cùng với đó là tư vấn các chương trình đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; cơ chế thu hút và sử dụng chuyên gia quốc tế, trí thức người Việt đang làm việc, học tập tại các nước về làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

HĐTV cũng tham gia ý kiến góp ý các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và Tư vấn, góp ý các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

“ Xác định cốt lõi của bộ máy quản lý, điều hành trung tâm tài chính quốc tế chính là lực lượng nhân sự chất lượng cao có bề dày kinh nghiệm thị trường tài chính quốc tế về vận hành, thành phố đang xây dựng cơ chế tài chính để tuyển dụng nhân sự từ các định chế tài chính ở Châu Âu, Singapore, Dubai, Hoa Kỳ… về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng làm việc ” – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị công bố Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra tại TP. HCM hôm 2/8 vừa qua.

Sự quyết tâm của Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng diễn ra tại Singapore tháng 3/2025 với sự tham gia của hơn 200 lãnh đạo ngân hàng, quỹ đầu tư quốc tế

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quảng, ngay sau khi Nghị quyết số 222 của Quốc hội được ban hành, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 671 để triển khai đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết, xác định rõ nội dung công việc, lộ trình triển khai, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Về phát triển hạ tầng, thành phố Đà Nẵng đã chủ động quy hoạch và bố trí các quỹ đất chiến lược, đảm bảo vị trí thuận lợi, nằm ngay trong không gian đô thị đang phát triển, kết nối sân bay quốc tế trong bán kính từ 5 -10 km, và quỹ đất sạch, đủ điều kiện về mặt pháp lý để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, trước mắt bố trí tòa nhà 22 tầng tại khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m² dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng ngay cuối năm 2025.

Trong giai đoạn 2025-2027, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm tài chính tại các lô đất sạch đã có quy hoạch tại khu vực sát biển với diện tích gần 6,17 ha đạt tiêu chuẩn quốc tế (đây là khu đất được các liên danh quóc tế và trng nước rất quan tâm đầu tư). Ngoài ra, thành phố đã chuẩn bị quỹ đất để hình thành trung tâm công nghệ tài chính với tổng diện tích hơn 11,6 ha, liền kề Công viên phần mềm số 2 đã được Thủ tướng Chính phủ đến thăm và ban hành Nghị định đặc thù.

Trong dài hạn, thành phố Đà Nẵng đang triển khai Đề án hình thành khu đô thị động lực quốc gia tại Vịnh Đà Nẵng với quy mô gần 1.500 ha để hình thành một không gian đô thị tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái và bền vững, trong đó dự kiến bố trí khoảng 282 ha để phát triển cung cấp các dịch vụ tài chính thương mại, tài chính số kết nối phát triển với Khu Công nghệ cao, Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Về hạ tầng số, Đà Nẵng đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo với nhiều dự án lớn về Data center, hạ tầng viễn thông 5G, hạ tầng vệ tinh mặt đất, nhiều dự án về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Về nguồn nhân lực, Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung đối tượng nhân lực phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế vào Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành trong kỳ họp tháng 06 vừa qua, triển khai 05 chương trình đào tạo tổng thể nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài 02 chương trình đào tạo tập trung ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo hướng song ngữ, tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế còn có các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn bao gồm chương trình cơ bản từ 2-3 ngày; chương trình giảng dạy bởi giảng viên nước ngoài trong nước từ 5-7 ngày và bồi dưỡng chuyên sâu tại nước ngoài từ 1 - 2 tháng.

“Với khát vọng xây dựng một Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó có Thành phố Đà Nẵng, không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà còn là biểu hiện của quyết tâm chính trị cao độ, sự chủ động và hội nhập trong quá trình hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để hiện thực hóa khát vọng vươn mình của quốc gia trong kỷ nguyên mới” – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Ngày 15/8 vừa qua, Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, nhằm đề xuất quy định và hướng dẫn chi tiết, đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 8 và 9 Nghị quyết số 222/2025/QH15 để đảm bảo TTTCQT được vận hành thông suốt, hiệu quả, đảm bảo phân cấp, phân quyền. Việc hình thành TTTCQT nhằm khắc phục nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Theo đó, tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế và ưu đãi đặc thù để thu hút và đáp ứng được yêu cầu của giới tài chính quốc tế.