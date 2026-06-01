Công ty chứng khoán chỉ ra tác động ít được chú ý của Thông tư 25, ảnh hưởng đến nhóm bất động sản, xây dựng

Ngày 22/4/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành Thông tư 25/2026 nhằm sửa đổi Thông tư 22/2019 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Văn bản pháp lý mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026. Động thái chính sách này được đưa ra trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang trải qua giai đoạn khá căng thẳng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Thông tư 25/2026 là việc nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tối đa lên mức 40%. Con số này tăng đáng kể so với mức giới hạn 30% theo quy định trước đó. Thêm vào đó, cơ quan quản lý cũng bổ sung 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc quyết định trong từng thời kỳ, vào mẫu số trong công thức tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi.

Theo nhận định từ Khối Phân tích của Chứng khoán ACB (ACBS), việc nới lỏng một số quy định về tỷ lệ thanh khoản sẽ mang lại tác động tích cực nhẹ cho toàn hệ thống. Chính sách mới sẽ giúp giảm bớt áp lực lên mặt bằng lãi suất tiền đồng vốn đang neo ở mức khá cao.

Mặc dù phần lớn các ngân hàng niêm yết hiện vẫn đảm bảo được tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng như tỷ lệ dư nợ trên huy động ngay cả trong những thời điểm thanh khoản hệ thống gặp khó khăn, sự nới lỏng này vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu hóa dòng vốn.

Cụ thể, việc điều chỉnh các tỷ lệ an toàn sẽ trực tiếp hỗ trợ các nhà băng giảm bớt chi phí khi mở rộng bảng cân đối kế toán. Áp lực huy động vốn dài hạn hạ nhiệt sẽ tạo ra dư địa để các ngân hàng tiến hành giảm lãi suất huy động , đặc biệt là tại các kỳ hạn dài.

Từ đó, các tổ chức tín dụng sẽ có thêm động lực để hạ lãi suất cho vay trung và dài hạn trong thời gian tới. Dòng vốn giá rẻ hơn kỳ vọng sẽ chảy mạnh vào các lĩnh vực trọng điểm bao gồm cho vay mua nhà, các dự án bất động sản quy mô lớn, xây dựng hạ tầng, vận tải, đầu tư công và xây dựng nhà máy.

Nhìn về dài hạn, ACBS đánh giá nguyên nhân cốt lõi gây áp lực lên thanh khoản hệ thống là sự suy yếu trong tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa và tình trạng bội thu ngân sách nhà nước. Do đó, việc cải thiện năng lực sản xuất và xuất khẩu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công được xem là giải pháp hữu hiệu mang tính bền vững.

Những bước đi chiến lược này không chỉ giúp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm của Chính phủ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện nền tảng thanh khoản và hạ nhiệt lãi suất toàn hệ thống ngân hàng.