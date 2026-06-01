Vietcap: Giá PVC có thể bước vào chu kỳ phục hồi, biên lợi nhuận quý 2 một "ông lớn" ngành nhựa duy trì mức cao

Trong báo cáo mới công bố về ngành nhựa, Chứng khoán Vietcap cho rằng thị trường PVC (Polyvinyl Clorua ﻿) đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý, đến từ chính sách hạn chế cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc, việc bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu và biến động giá nguyên liệu do căng thẳng tại Trung Đông.

Theo nhóm phân tích, các yếu tố này có thể mở ra chu kỳ phục hồi mới của giá PVC, dù tốc độ tăng nhiều khả năng diễn ra chậm do nhu cầu tại Trung Quốc vẫn yếu và lượng cung trên thị trường còn tương đối lớn.

Trung Quốc bắt đầu siết công suất PVC

Tháng 3/2026, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ban hành kế hoạch cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng lỗi thời trong ngành hóa chất và hóa dầu giai đoạn 2026-2029. Trong đó, PVC được đưa vào nhóm ngành trọng điểm chịu sự điều chỉnh của chính sách hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

Theo kế hoạch, các nhà máy cũ sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra và nâng cấp bắt buộc để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn về môi trường và hiệu quả sử dụng năng lượng. Những cơ sở không đạt yêu cầu có thể bị buộc phải đóng cửa.

Vietcap đánh giá đây là bước ngoặt mang tính cấu trúc đối với ngành PVC, tương tự quá trình tái cấu trúc đang diễn ra trong ngành thép Trung Quốc. Việc cắt giảm các công suất kém hiệu quả có thể đặt nền móng cho một chu kỳ phục hồi của giá PVC sau thời gian dài chịu áp lực dư cung.

Dù vậy, quá trình hồi phục được dự báo diễn ra từ từ, thay vì tăng mạnh ngay lập tức. Nguyên nhân là việc loại bỏ công suất cần nhiều thời gian, trong khi các yếu tố nền tảng của thị trường Trung Quốc vẫn còn tương đối yếu.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Trung Quốc đã chính thức bãi bỏ mức hoàn thuế xuất khẩu 13% đối với PVC từ tháng 4/2026.

Theo Vietcap, chính sách này đã loại bỏ một phần “vùng đệm lợi nhuận” của các nhà sản xuất PVC nội địa. Để bù đắp chi phí, các doanh nghiệp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phải nâng giá xuất khẩu, dù khó chuyển toàn bộ phần thuế 13% vào giá bán.

Trong bối cảnh Trung Quốc là một trong những nguồn cung PVC lớn của thế giới, giá xuất khẩu tăng có thể kéo mặt bằng giá PVC toàn cầu đi lên. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa như CTCP Nhựa Bình Minh sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào cao hơn.

Vì sao các nhà máy PVC vẫn sản xuất dù thua lỗ?

Dù chính sách hỗ trợ giá đang dần hình thành, Vietcap cho rằng nền tảng cung - cầu của thị trường PVC Trung Quốc hiện chưa thực sự tích cực.

Tồn kho PVC vẫn ở mức cao, trong khi ngành tiếp tục đối mặt với tình trạng dư cung mang tính cấu trúc. Công suất sản xuất PVC tại Trung Quốc đã tăng tới 7% trong năm 2025 và dự kiến chỉ đi ngang trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng, đầu ra quan trọng của PVC, vẫn trì trệ sau nhiều năm thị trường bất động sản Trung Quốc suy yếu.

Đáng chú ý, dù thua lỗ kéo dài, các nhà sản xuất PVC Trung Quốc chưa chủ động cắt giảm công suất. Nguyên nhân nằm ở mối liên kết chặt chẽ giữa hoạt động sản xuất PVC và xút.

Trong quy trình điện phân clo-alkali, xút và clo được tạo ra đồng thời với tỷ lệ gần như cố định. Do clo là hóa chất độc hại và khó lưu trữ, các doanh nghiệp phải nhanh chóng đưa lượng clo này vào các khâu sản xuất hạ nguồn.

PVC hiện là một trong những đầu ra quan trọng nhất, tiêu thụ khoảng 40% tổng sản lượng clo tại Trung Quốc. Vì vậy, các nhà sản xuất vẫn duy trì vận hành dây chuyền PVC dù mảng này thua lỗ, miễn là lợi nhuận từ xút đủ sức bù đắp.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng “vùng đệm” này đang dần suy yếu khi biên lợi nhuận của xút cũng đi xuống. Diễn biến này có thể thúc đẩy các doanh nghiệp tái cấu trúc và cắt giảm công suất PVC rõ nét hơn trong thời gian tới.

Biên lợi nhuận Nhựa Bình Minh có thể duy trì cao trong quý 2/2026

Bên cạnh những thay đổi tại Trung Quốc, thị trường PVC còn chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá PVC sản xuất từ ethylene tăng mạnh. Tại thời điểm cao nhất, giá loại nguyên liệu này tăng 87% so với cuối năm 2025; tính từ đầu năm, mức tăng đạt khoảng 27%.

Để bảo vệ biên lợi nhuận, Nhựa Bình Minh và nhiều nhà sản xuất trong ngành đã đồng loạt điều chỉnh giá bán từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Trong đó, giá niêm yết sản phẩm PVC tăng khoảng 15%, HDPE tăng 30% và PPR tăng 15%.

Vietcap dự báo biên lợi nhuận của Nhựa Bình Minh trong quý 2/2026 vẫn có thể neo ở mức tích cực. Yếu tố hỗ trợ chính là lượng nguyên liệu giá thấp mà doanh nghiệp đã chủ động tích trữ, đủ phục vụ hoạt động sản xuất trong cả nửa đầu năm.

Nhờ đó, việc tăng giá bán trong khi chi phí nguyên liệu trong kho vẫn thấp có thể tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, áp lực được dự báo sẽ rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2026, khi lượng tồn kho giá thấp dần cạn kiệt và nguyên liệu mới được nhập về với mặt bằng giá cao hơn.

Bên cạnh đó, Nhựa Bình Minh có thể phải tăng chiết khấu thương mại để bảo vệ sản lượng tiêu thụ trong bối cảnh giá đầu vào hạ nhiệt và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành gia tăng.

Theo kịch bản cơ sở của Vietcap, căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt từ khoảng giữa năm 2026. Khi đó, tác động của yếu tố địa chính trị đến giá PVC chủ yếu mang tính ngắn hạn và phần lớn được phản ánh trong năm nay.

Trong khi đó, các thay đổi về chính sách tại Trung Quốc mới là yếu tố có tính dài hạn. Việc loại bỏ công suất cũ, siết tiêu chuẩn môi trường và bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu có thể duy trì xu hướng tăng của giá PVC sau năm 2026.

Như vậy, triển vọng ngắn hạn của Nhựa Bình Minh vẫn tương đối tích cực nhờ lượng tồn kho giá thấp và khả năng điều chỉnh giá bán. Tuy nhiên, khi chi phí nguyên liệu mới bắt đầu phản ánh đầy đủ vào giá vốn, biên lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ dần trở lại mức bình thường trong nửa cuối năm.