Một doanh nghiệp hàng không muốn trả cổ tức "khủng" 100% bằng tiền mặt, muốn tham gia dự án sân bay Gia Bình

CTCP Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài (mã: NCT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 25/6. Công ty mới đây bổ sung tài liệu họp với thông tin đáng chú ý về kế hoạch sản xuất và phân phối lợi nhuận.

Cụ thể, HĐQT NCT đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu đạt 1.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 427,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 4% và gần 11% so với thực hiện cùng kỳ. Ngoài ra, NCT cũng đặt kế hoạch sản lượng hàng hoá 431.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phương án phân phối lợi nhuận, NCT dự kiến trình cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2025 là 80% vốn điều lệ, tương ứng số tiền hơn 209 tỷ đồng. Sang năm 2026, tỷ lệ chi trả cổ tức được nâng lên 100%.

﻿Đánh giá về bối cảnh kinh doanh, Ban lãnh đạo cho biết rủi ro địa chính trị toàn cầu đã khiến giá dầu thế giới có xu hướng tăng, gây thêm áp lực lên lạm phát. Đặc biệt, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 tăng cao tác động trực tiếp đến chi phí khai thác của các hãng hàng không, từ đó có thể ảnh hưởng đến tần suất chuyến bay và nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Tại Việt Nam, do nền kinh tế có độ mở lớn, hoạt động sản xuất và thương mại chịu tác động trực tiếp từ nhu cầu suy giảm tại các thị trường xuất khẩu, cũng như biến động của giá hàng hóa và năng lượng.

Dù vậy, Việt Nam vẫn duy trì một số lợi thế đáng kể nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do, dòng vốn FDI ổn định và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Chính phủ cũng tiếp tục triển khai các chính sách điều hành linh hoạt nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố nền tảng phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 10%.

Trên cơ sở đó, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026. Động lực chính vẫn đến từ các nhóm hàng có tỷ trọng lớn như linh kiện điện thoại, điện tử và sản phẩm may mặc .

Muốn tham gia dự án sân bay Gia Bình

Về kế hoạch đầu tư năm 2026, NCT dự kiến dành tổng vốn 151,9 tỷ đồng cho tài sản và trang thiết bị, trong đó giá trị giải ngân dự kiến đạt 73,3 tỷ đồng.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục triển khai đầu tư, đổi mới trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như xe xúc nâng điện 2,5 tấn, xe đầu kéo điện, xe tải chở ULD và hệ thống Truckdock 20 feet. Tiến độ các dự án này đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình khai thác thực tế và dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.

Với các dự án đầu tư mới, NCT tiếp tục ưu tiên những tài sản, thiết bị phục vụ trực tiếp hoạt động khai thác hàng hóa, bao gồm Truckdock 10 feet, xe xúc nâng điện và các hạng mục công nghệ thông tin. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến đầu tư hệ thống lưu điện UPS, hệ thống camera giám sát và các thiết bị hỗ trợ điều hành sản xuất nhằm nâng cao chất lượng khai thác và hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đầu tư nội bộ, NCT cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội góp vốn vào các doanh nghiệp mới thành lập hoặc cổ phần hóa tại khu vực Nội Bài, Bắc Ninh và các địa bàn lân cận. Các doanh nghiệp được xem xét đầu tư sẽ hoạt động trong lĩnh vực tương đồng hoặc có khả năng bổ trợ cho ngành nghề cốt lõi của NCT, qua đó nâng cao năng lực tài chính, sức cạnh tranh và mở rộng chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch nghiên cứu cơ hội tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây được xác định là một trong những dự án hạ tầng hàng không trọng điểm tại khu vực phía Bắc, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang được đẩy nhanh triển khai.

Dự án được định hướng trở thành trung tâm hàng không quốc tế hiện đại, góp phần giảm tải cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời thúc đẩy phát triển logistics và tăng cường kết nối vùng Thủ đô với các trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc.

NCT cho biết đang khẩn trương nghiên cứu, đánh giá khả năng tham gia dự án, đồng thời chuẩn bị các nguồn lực cần thiết. Doanh nghiệp xem đây là cơ hội mang ý nghĩa chiến lược, có thể tạo thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.