Vietjet thay đổi nhân sự cấp cao

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã: VJC) vừa có thông báo thay đổi nhân sự. Cụ thể, căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số 36 - 26/VJC-HĐQT-QĐ ngày 23/06/2026 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán, ông Chu Việt Cường và bà Trần Dương Ngọc Thảo không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Thay thế vào vị trí này là ông Philipp Rösler. Ngày bắt đầu có hiệu lực là từ 23/06/2026. Hiện Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Vietjet.

Liên quan, Vietjet cũng vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, đến ngày 17/6, doanh nghiệp đã hoàn tất việc phân bổ hơn 177 triệu cổ phiếu cho 9.387 cổ đông. Số lượng 1.773 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối được hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được chuyển giao trong tháng 7/2026. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet tăng từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý 1/2026 của Vietjet đạt 21.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, cao hơn 59% so với quý 1 năm trước và hoàn thành hơn 42% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2026.

Trong ba tháng đầu năm, hãng khai thác khoảng 39.903 chuyến bay, tăng 3,3% so với cùng kỳ, đồng thời phục vụ 7,2 triệu lượt hành khách, tăng 5%. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 23.344 tấn.