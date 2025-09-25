Công ty chứng khoán hậu "thâu tóm" bởi nhóm cổ đông liên quan MSB: Kế hoạch tăng vốn gấp 6 lần, cổ phiếu bốc đầu trước thềm đại hội

Kế hoạch tăng vốn gấp 6 lần

CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, mã: VUA) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 14/10 tới đây tại Hà Nội.

Một nội dung quan trọng trong cuộc họp bàn về vấn đề tăng vốn. Theo tờ trình, HĐQT SBSI trình cổ đông phương án phát hành tối đa 166,1 triệu cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Giá chào bán theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn mệnh giá và giá trị sổ sách cổ phiếu VUA theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 và 2026.

Công ty ước tính giá chào bán bằng mệnh giá, nếu thành công sẽ thu về được 1.661 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SBSI có thể tăng từ 339 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, gấp 5,9 lần hiện tại.

Miễn nhiệm và bầu toàn bộ dàn nhân sự thượng tầng﻿

Ngoài vấn đề tăng vốn, ĐHĐCĐ bất thường tới cũng sẽ xem xét các vấn đề về nhân sự. Cụ thể, SBSI trình cổ đông miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT là ông Luyện Quang Thắng, ông Nguyễn Quang Anh và ông Phạm Hoàng Hải, đồng thời miễn nhiệm 3 thành viên Ban Kiểm soát là ông Đỗ Đức Lộc, bà Đinh Thị Lan Anh và bà Lê Thị Giang. Tất cả 6 nhân sự này đều đã có đơn xin từ nhiệm trước đó.

Đồng thời, công ty đề xuất nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 từ 3 lên 5 người, trong đó có một thành viên độc lập. Đại hội sẽ tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Danh sách ứng viên hiện chưa được công bố.

Đáng chú ý, việc các thành viên HĐQT và BKS đồng loạt xin từ nhiệm diễn ra giữa lúc cơ cấu cổ đông của Chứng khoán Stanley ﻿Brothers có sự thay đổi lớn. Chỉ trong phiên giao dịch 12/8, SBSI đã đón 4 cổ đông lớn bao gồm:

CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang đã mua vào hơn 8,34 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24,63% vốn. CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam đã mua vào 8,35 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu 24,64% vốn cổ phần.

Ngoài ra, 2 tổ chức khác là CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh và Công ty TNHH MTV VIPICO đã mua vào lần lượt 6,56 triệu và 6,2 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 19,37% và 18,34% vốn cổ phần.

Tổng sở hữu của nhóm này đạt gần 29,5 triệu cổ phiếu, tương đương 87% vốn điều lệ.﻿ Theo như báo cáo giao dịch, cả 4 tổ chức này đều chưa sở hữu cổ phiếu VUA nào trước đó.

Nhóm cổ đông liên quan MSB đứng sau "thâu tóm"

Đáng chú ý, ﻿các cổ đông lớn mới này đều có liên quan tới Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

Cụ thể, BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An. Công ty từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.

Cổ đông lớn khác là Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang được biết đến là "ông trùm" Khu công nghiệp tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) với hàng loạt dự án đình đám, trong đó có: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha). Hai dự án này hiện do Công ty CP Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Managenment (công ty con của Rox Key Holdings) quản lý.

Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Công ty CP Rox Key Holdings (công ty con của Rox Group) nắm giữ 39 triệu cổ phiếu MSB (tương ứng 1,5%).﻿

Cổ đông lớn khác của SBSI là Gen Cons Việt Nam cũng đang sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng. ﻿

Cổ đông lớn cuối cùng của SBSI là Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico). Vipico là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại (TNR The LegendSea Đà Nẵng). Đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Rox Signature; tổng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng Roxcons Việt Nam.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VUA bất ngờ tăng bốc đầu, thị giá kịch trần chốt phiên 25/9 lên 18.500 đồng/cp, song khối lượng cổ phiếu giao dịch khá khiêm tốn, chỉ ở mức 16.600 đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, Stanley Brothers liên tục thua lỗ trong năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Tại thời điểm cuối quý 2/2025, công ty lỗ luỹ kế hơn 81,1 tỷ đồng. Tổng tài sản gần 262 tỷ đồng, trong đó tiền gửi chiếm gần 153 tỷ đồng.